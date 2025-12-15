參與AI行情透過主動債相對更安全 這檔主動非投等債年化配息率逾9%

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，投資人往往將目光鎖定在科技股的漲勢，但也必須承擔高波動。然而，想參與AI行情卻不想承受股票高波動的投資人，或許可以考慮非投等債。主動中信非投等債ETF（00981D）持債包含雲端服務供應商甲骨文（Oracle）、硬碟大廠希捷科技（Seagate）、美國電力事業巨擘太平洋瓦斯電力（PG&E）等，都是站在AI趨勢風口的企業。中國信託投信表示，透過非投等債ETF，投資人也能以較低的波動度參與AI趨勢，同時享有優質債息收益。

00981D經理人陳昱彰表示，00981D的優勢在於「主動選債」的彈性。不只是被動追蹤指數，而是深入挖掘那些受惠於AI趨勢、且現金流穩健的企業。甲骨文作為全球第五大雲端供應商及OpenAI的重要戰略夥伴，雖然市場偶有雜音，但日前公布財報其實優於預期，基本面強勁。00981D持有的甲骨文債券殖利率約6.5% ，若未來隨著營運走強獲得信評轉趨穩定，更有機會創造資本利得。

其次，AI數據中心需要海量的儲存空間，身為硬碟龍頭的希捷正站在記憶體超級循環的浪潮上 。其資料中心營收預估年複合成長率（CAGR）達16%，00981D持有希捷之債券殖利率達7.2% ，是極佳的收息標的。

此外，AI運算不僅吃算力，更吃電力。PG&E是全美最大受監管公用事業之一，未來電力需求預期CAGR高達22%。00981D布局其債券殖利率同樣來到7.2%水準。陳昱彰表示，00981D持續在BB級（占比60.5%）與B級（占比26.3%）的非投等債中尋找被市場低估的「墮落天使」或高潛力企業，兼顧收益與成長性。

00981D16日迎來掛牌後首次配息，每單位配發0.08元，換算年化配息率超過 9%，空降非投等債ETF的配息率冠軍。本次現金收益分配的除息日為12月16日。今天是最後買進並持有以參與除息的機會。收益分配發放日為明年1月13日。

陳昱彰表示，債券市場的特性在於，即使信評相同，不同產業與發行人的收益率差異極大，這正是主動型基金經理人展現價值的時候。展望未來兩到三年，美國經濟可望延續溫和成長的「金髮女孩經濟（Goldilocks Economy）」。00981D的操作策略目前以追求穩定高息收為主，平均票息率高達8.82%，且平均存續期間控制在2.2年，有效降低利率敏感度。然而，市場瞬息萬變，若未來評估景氣逆風機率提高，也會主動調整投組的信用風險與存續期間，甚至運用相關避險工具，這是一般被動式債券ETF無法做到的靈活度。