貝萊德：在AI主題下持續加碼美股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，多項大趨勢正重塑全球經濟與市場，其中以人工智慧（AI）最為關鍵。科技業正從「輕資產」轉向「高度資本密集」，而AI基礎建設的速度與規模都可能達到前所未見的程度。貝萊德維持風險偏好立場，並在AI主題下持續加碼美國股票。

貝萊德分析，AI之所以讓突破長期成長趨勢變得可行，在於具備「改變創新方式」本身的潛力，也就是能自行生成、測試並改進新概念。這種自我強化的循環，是促成經濟成長突破、擴大整體營收來源的關鍵。但這是否真正會發生，仍具高度不確定性。即便新的營收最終出現，也難以判定最終受惠者是誰。

貝萊德表示，AI有可能催生全新的獲利模式，並在不同產業與整體經濟中擴散。同樣的，科技產業內部的最終贏家也尚未明朗。雖然整體資本支出投資可能帶來正面成果，但不一定會平均落在每一家企業上。因此，AI主題將轉變為主動式投資題材。

貝萊德認為，投資人應減少著眼於分散風險，而選擇更有意識地承擔並管理風險。布局私募市場與對沖基金等策略，兼具分散效果與強勁的報酬潛力，是在此環境下更具效益的選擇。

整體而言，貝萊德指出，AI自我強化的創新循環，有望推動美國突破長期約2%的成長趨勢，並使巨額的AI建設支出與潛在營收相匹配。在AI效益持續擴散之際，貝萊德維持對美股的加碼立場，並偏好更積極的主動式投資方式。

