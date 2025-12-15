台股剩半個月封關 買什麼可以趨吉避凶？分析師點名有這些…

台股創高後出現回檔，15日開低走低一度下滑至27,684.87點，重挫513.15點，盤中跌勢略有收斂，距年底封關僅剩半個月，證券分析師坦言，愈靠近聖誕節，量縮情況會更加明顯，封關創高不易，不過，明年仍是多頭年，元月行情有機會再創高；至於年前可以買什麼？分析師點名金融股、散熱、能源電力族群可以留意。

美國聯準會（Fed）上周公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三次降息，聯邦資金利率目標區間降到3.5%至3.75%；會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。

Fed如市場預期再降息1碼，台股也受到激勵，一度在12月11日盤中寫下28,568.02點的歷史新高紀錄，不過，在大盤指數創高後卻是出現壓回重挫，收盤反而大跌375.98點，隔天則是反彈收紅的表現。

博通（Broadcom）財測不如市場預期，上周五股價暴跌逾11%；輝達（NVIDIA）和超微（AMD）也分別下跌3%、4%；美光大跌6.7%；費城半導體指數和那斯達克綜合指數上周五分別重挫5.1%和1.7%；標普500指數11日收在歷史新高後，12日回落1.1%；道瓊工業指數則跌0.5%。

美股再出現AI概念股價過高的顧慮，AI泡沫疑慮與聯準會（Fed）降息步調趨緩預期，台股15日開低走低，早盤以28,119.79點開低後一度下探至27,684.87點，重挫513.15點，權王台積電（2330）以1,450元開低，盤中跌幅逾2%；馬斯克在社群平台X證實，SpaceX最快可在2026年啟動IPO，太空題材熱度升溫，帶動元晶（6443）等相關概念股逆勢走強，成為盤面上的亮點。

證券分析師張陳浩表示，市場擔憂AI泡沫化，加上Fed降息後釋出明年可能只降息1次的訊息， 較原本市場預期明年將再降息4次有相當的落差，擔心降息循環提早結束，衝擊台股的表現，不過，他認為，明年Fed降息不只1次，可能會有2~3次的降息，且AI不會泡沫化，所以，台股在創高後壓回，只是多頭回檔。

張陳浩指出，在Fed降息利多已出，加上外資開始放假，成交量將逐漸縮小，尤其是靠近聖誕節時，量縮將更加明顯，所以出底封關再創高不易，但明年仍是多頭年，明年元月行情有機會再創高。

至於在年底前該如何布局？何時可以買進？張陳浩認為，封關前可以留意具有債券回升利益的金融股，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、永豐金（2890）等；另外，散熱股的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、建準（2421）等也值得關注；還有一個族群則是能源電力股， 包括風電的華城（1519）、大亞（1609）、亞力（1514）、華新（1605）、森崴能源（6806）等及太陽能股等。