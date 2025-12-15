資產活化議題點火 台化、中石化大漲 塑膠族群逆勢撐盤

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台化（1326）、中石化（1314）資產活動議題點火，塑膠類股在15日盤中全面大漲。台化、中石化近日雙雙宣布啟動最新一波資產處分，激勵台化15日盤中大漲近8％，中石化（1314）也勁揚4%左右，更帶旺塑膠族群整體氣勢走強。

台化盤中大漲7.9%，成交量逾26,000張。中石化一度漲逾4%，成交量逾21,000張。族群其他個股包含台塑（1301）、國喬（1312）、台聚（1304）、亞聚（1308）漲幅也都超過3%。塑膠族群整體指數大漲逾2%，在各類股中逆勢上漲，成抗跌指標。

台化12日宣布，為配合台中捷運綠線延伸段開發，帶動鄰近區域發展，董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分彰化廠宿舍生活區及耐隆區約21公頃不動產，盼配合捷運規劃、並引進符合現世代之大型高科技產業。消息一出激勵台化15日股價大漲。

本業部分，台化11月合併營收208.8億元，月減5.7％、年減23.4%。台化表示，PX、SM、OX利益不佳減少產銷量，及萃餘油回售台塑化減少，致銷量減少11.5億元；PP拓展外銷及客戶剛需補貨，銷售增加1.3億元。

中石化則於11日公告，為持續推動轉型策略，以活化資產及充實營運資金，該公司董事會通過，將針對處分部分高雄市投資性不動產土地案，進行第二次公開標售。中石化9月啟動高雄亞灣區94期重劃區建地標售案、10月啟動高雄橋頭廠工業廠房標售案，均未脫標，11日宣布兩案將啟動第二次公開標售。至於營收基本面，中石化11月合併營收11.01億元，年減37.88%。

