AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股本周受到甲骨文、博通的最新財報暴雷，15日以28,119點開出後隨即拉回整理，在27,800點區間震盪。國泰投信表示，台股短線整理反而提供分批布局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險、更全面參與台股結構性增長契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，AI晶片需求持續暢旺，除了原先佔據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、Google等科技巨頭也陸續投入晶片市場，根據高盛預估，2027年全球ASIC晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達到2025年的170%，貨量明顯放大。且隨著晶片設計愈加複雜，成本持續上升，更突顯成品的良率至關重要，連帶影響先進半導體測試產業的長期利多，觀察旺矽、致茂等測試設備廠具備顯著成長潛力，商機有望再迎擴大機會。

梁恩溢也提到，AI已從訓練階段逐步拓展到推論，也代表需要更多的AI算力支撐，輝達、亞瑪遜、Google的需求增長，也將再反向挹注AI硬體供應鏈的出貨量和營收動能。受惠台廠包括台積電、台達電、貿聯-KY與台光電，都是國泰台灣高股息基金投資組合，涵蓋產品輝達旗下的GB系列、亞馬遜的Trainium晶片與Google TPU等，雲端服務供應商（CSP）的需求增長有望成為台廠最大成長機會來源。