快訊

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

搭機遇行動電源自燃起火怎辦？專家曝溫度控制「唯一指定」用它

科技股領跌、IET-KY為何逆勢漲停？法人解析商機真相

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI伺服器與大型資料中心大量採用光纖通訊，以滿足高速、遠距資料傳輸需求。相關概念股中，值得注意的是，台股科技族群領跌，IET-KY（4971）15日盤中卻逆勢漲停，主因2026年磷化銦磊晶業務需求強勁，後市可期。

三五族化合物元件產業上，法人預期，全球光收發模組（Optical Transceiver）市場中，400G於2025年成為主流，出貨量估約3,200萬個；800G於2025、2026年分別約1,800萬與3,500萬個；1.6T則約270萬與1,300萬個。由於高階100G光傳輸元件（PD與LD）用量倍增，且未來1.6T將採200G×8通道方案，對200G元件的技術門檻更高。

展望後市，正向看待具技術優勢的三五族（InP、GaAs等）光傳輸元件磊晶廠，如全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY；封裝廠聯鈞（3450）、訊芯（6451）；以及IDM廠Coherent、Lumentum與光模組廠中際旭創、Broadcom、Sumitomo等。

IET-KY成立於1999年，總部位於美國達拉斯，為三五族化合物半導體磊晶廠，主要產品涵蓋砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）與銻化鎵（GaSb）磊晶片，終端應用橫跨無線通訊、光通訊、衛星通訊及國防航太等領域。

展望IET-KY後市，法人分析，磷化銦客戶需求持續強勁，IET-KY規畫於今、明兩年各新增一部機台。不過，磷化銦基板仍是供給端主要瓶頸，現有主要供應商產能維持滿載，短期內難以提供更多配額；即便已導入第二、第三供應商，目前可取得的基板供應量仍不足以滿足客戶訂單需求。

此外，在AI需求驅動下，2026年光模組需求可望大幅成長。法人看好IET-KY的100G PD於2026年達出貨高峰，並同步迎來200G PD放量出貨，帶動Datacom營收於2026年有望實現倍數成長。

延伸閱讀

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

華爾街：科技七雄 明年非主流

全球市場觀測站／非投等債、邊境債 出色

台積、聯發科 四檔放閃

相關新聞

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股本周受到甲骨文、博通的最新財報暴雷，15日以28,119點開出後隨即拉回整理，在27,800點區間震盪。國泰投信表示...

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

美股科技股下挫，日韓股疲軟，台股今天早盤跌逾500點，失守27700點，而後跌勢收斂至250點左右，台積電等權值股疲軟，...

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

上周五美股四大指數全面收黑，其中費城半導體指數崩跌逾5%，創10月10日以來最大跌幅，主因資金持續自AI股出逃，晶片股慘...

上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂

美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數大跌5.1%最重，也讓台股15日開盤即殺低，盤中最低一度下跌513點至27,68...

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

華映透過華映百慕達轉投資中國華映科技，因未履行對中國證監會承諾，遭中國福建省高級人民法院判決，華映百慕達須向中國華映科技...

中信金砸32億買鴻勁...現賺18億！專家「CoWoS擴產直接受益」：還會更高

鴻勁自掛牌前即因超過 30 億元募資與封測龍頭長期採購而備受市場關注，上市後更以完整的測試與熱管理設備布局，正式站上台積電 CoWoS 先進封裝鏈的核心節點。美國 AI 客戶需求強勁，加上京元電、日月光與力成持續擴產，推動鴻勁成為 AI 時代最具延展性的本土設備廠... 鴻海這幾年轉投資的子公司不少，但真正能被市場視為金雞母的，往往不是手機或電動車題材，而是那些默默站在供應鏈後端、卻掌握關鍵產能的公司。 最近剛上市的鴻勁，就是最典型的例子。這家做 IC 測試設備的公司，在掛牌之前就因為募資超過 30 億元、吸引超額認購而備受關注，尤其在台灣設備股中能以這種規模登場，本身就代表市場對它的體質有一定信心。 更何況鴻海願意把這家公司長期養大，再推上資本市場，本質上已經透露它不只是一般的小型設備廠，而是具備明確成長曲線與全球市場的訂單能見度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。