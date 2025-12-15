科技股領跌、IET-KY為何逆勢漲停？法人解析商機真相

AI伺服器與大型資料中心大量採用光纖通訊，以滿足高速、遠距資料傳輸需求。相關概念股中，值得注意的是，台股科技族群領跌，IET-KY（4971）15日盤中卻逆勢漲停，主因2026年磷化銦磊晶業務需求強勁，後市可期。

三五族化合物元件產業上，法人預期，全球光收發模組（Optical Transceiver）市場中，400G於2025年成為主流，出貨量估約3,200萬個；800G於2025、2026年分別約1,800萬與3,500萬個；1.6T則約270萬與1,300萬個。由於高階100G光傳輸元件（PD與LD）用量倍增，且未來1.6T將採200G×8通道方案，對200G元件的技術門檻更高。

展望後市，正向看待具技術優勢的三五族（InP、GaAs等）光傳輸元件磊晶廠，如全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY；封裝廠聯鈞（3450）、訊芯（6451）；以及IDM廠Coherent、Lumentum與光模組廠中際旭創、Broadcom、Sumitomo等。

IET-KY成立於1999年，總部位於美國達拉斯，為三五族化合物半導體磊晶廠，主要產品涵蓋砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）與銻化鎵（GaSb）磊晶片，終端應用橫跨無線通訊、光通訊、衛星通訊及國防航太等領域。

展望IET-KY後市，法人分析，磷化銦客戶需求持續強勁，IET-KY規畫於今、明兩年各新增一部機台。不過，磷化銦基板仍是供給端主要瓶頸，現有主要供應商產能維持滿載，短期內難以提供更多配額；即便已導入第二、第三供應商，目前可取得的基板供應量仍不足以滿足客戶訂單需求。

此外，在AI需求驅動下，2026年光模組需求可望大幅成長。法人看好IET-KY的100G PD於2026年達出貨高峰，並同步迎來200G PD放量出貨，帶動Datacom營收於2026年有望實現倍數成長。