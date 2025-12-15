快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

雞蛋水餃股的逆襲！紡織低價股火力全開 如興攻漲停 集盛、佳和齊揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

無懼大盤盤中重挫逾500點，紡織雞蛋水餃股15日在盤面活蹦亂跳。儘管今年以來紡織產業受到關稅變動、全球供應鏈重整衝擊，整體營運承壓，不過市場提前押注體質改善與地域調整效應，相關低價股反而成為資金追逐焦點。

盤面上，以如興（4414）漲勢最為強勁，盤中一度攻上漲停，最高觸及11.8元；集盛（1455）同樣走出強彈，盤中來到8.08元，漲幅逾5%；新昕纖（4406）一度上攻至9.86元，漲幅近4%；佳和（1449）則站上11.45元，漲幅逾4%。反映市場對2026年紡織業將走出谷底的期待。

如興近期積極調整產能布局、強化關稅競爭力，營運改善逐步顯現。以目前產區關稅來看，美國對柬埔寨課徵19%、坦尚尼亞10%，使公司加速移轉產能，規劃 2026 年將坦尚尼亞比重自23%提升至三成以上。同時啟動三大投資計畫，包括增建產能、興建員工宿舍以提升留才率，以及建置太陽能系統強化永續供應鏈。此外，如興正推動柬埔寨「先進製造國際品牌園區」，與上游布廠共同打造示範工廠，未來可節省每年125萬美元租金，有助提升毛利與營運自主。公司並強調，目標明年恢復現金股利發放，為長期投資者增添信心。

集盛則在大陸同業擴產壓力下，啟動「減量經營、精實生產」策略，聚焦利基與高毛利產品。公司自第2季起陸續整併產線、汰弱留強，並在第4季啟動不動產活化，處分或開發閒置土地以發揮資產效益。在產品端，大陸業者日前宣布減產20%，有助支撐PA6價格。集盛表示，縮減無利潤的紡絲級產品後，可降低庫存與原料採購成本，並將加強PA6切片推廣，深耕日本市場，同時掌握美國「去中化」與關稅商機，積極切入美國訂單。

佳和則以高質化複合材料為核心，下半年啟動台南新廠建置，為公司長線成長奠定基礎。公司強調，新廠並非單純擴產，而是以自有廠房取代租賃、提升效率並集中研發能量。未來三大方向，包括導入 AI 智能製造強化競爭力、在地創造人才與就業、推動綠色永續複材應用，鎖定電動車、航空、高鐵等高附加價值領域，並以研發中心作為永續材料的重要基地。

延伸閱讀

2026年全球十大地緣經濟風險 聚焦美國總統川普

中興電、聚陽 押長天期

川普：經濟政策成效未定 共和黨恐失眾院控制權

全民權證／華城 挑價內外20%

相關新聞

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股本周受到甲骨文、博通的最新財報暴雷，15日以28,119點開出後隨即拉回整理，在27,800點區間震盪。國泰投信表示...

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

美股科技股下挫，日韓股疲軟，台股今天早盤跌逾500點，失守27700點，而後跌勢收斂至250點左右，台積電等權值股疲軟，...

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

上周五美股四大指數全面收黑，其中費城半導體指數崩跌逾5%，創10月10日以來最大跌幅，主因資金持續自AI股出逃，晶片股慘...

上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂

美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數大跌5.1%最重，也讓台股15日開盤即殺低，盤中最低一度下跌513點至27,68...

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

華映透過華映百慕達轉投資中國華映科技，因未履行對中國證監會承諾，遭中國福建省高級人民法院判決，華映百慕達須向中國華映科技...

中信金砸32億買鴻勁...現賺18億！專家「CoWoS擴產直接受益」：還會更高

鴻勁自掛牌前即因超過 30 億元募資與封測龍頭長期採購而備受市場關注，上市後更以完整的測試與熱管理設備布局，正式站上台積電 CoWoS 先進封裝鏈的核心節點。美國 AI 客戶需求強勁，加上京元電、日月光與力成持續擴產，推動鴻勁成為 AI 時代最具延展性的本土設備廠... 鴻海這幾年轉投資的子公司不少，但真正能被市場視為金雞母的，往往不是手機或電動車題材，而是那些默默站在供應鏈後端、卻掌握關鍵產能的公司。 最近剛上市的鴻勁，就是最典型的例子。這家做 IC 測試設備的公司，在掛牌之前就因為募資超過 30 億元、吸引超額認購而備受關注，尤其在台灣設備股中能以這種規模登場，本身就代表市場對它的體質有一定信心。 更何況鴻海願意把這家公司長期養大，再推上資本市場，本質上已經透露它不只是一般的小型設備廠，而是具備明確成長曲線與全球市場的訂單能見度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。