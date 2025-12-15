雞蛋水餃股的逆襲！紡織低價股火力全開 如興攻漲停 集盛、佳和齊揚

無懼大盤盤中重挫逾500點，紡織雞蛋水餃股15日在盤面活蹦亂跳。儘管今年以來紡織產業受到關稅變動、全球供應鏈重整衝擊，整體營運承壓，不過市場提前押注體質改善與地域調整效應，相關低價股反而成為資金追逐焦點。

盤面上，以如興（4414）漲勢最為強勁，盤中一度攻上漲停，最高觸及11.8元；集盛（1455）同樣走出強彈，盤中來到8.08元，漲幅逾5%；新昕纖（4406）一度上攻至9.86元，漲幅近4%；佳和（1449）則站上11.45元，漲幅逾4%。反映市場對2026年紡織業將走出谷底的期待。

如興近期積極調整產能布局、強化關稅競爭力，營運改善逐步顯現。以目前產區關稅來看，美國對柬埔寨課徵19%、坦尚尼亞10%，使公司加速移轉產能，規劃 2026 年將坦尚尼亞比重自23%提升至三成以上。同時啟動三大投資計畫，包括增建產能、興建員工宿舍以提升留才率，以及建置太陽能系統強化永續供應鏈。此外，如興正推動柬埔寨「先進製造國際品牌園區」，與上游布廠共同打造示範工廠，未來可節省每年125萬美元租金，有助提升毛利與營運自主。公司並強調，目標明年恢復現金股利發放，為長期投資者增添信心。

集盛則在大陸同業擴產壓力下，啟動「減量經營、精實生產」策略，聚焦利基與高毛利產品。公司自第2季起陸續整併產線、汰弱留強，並在第4季啟動不動產活化，處分或開發閒置土地以發揮資產效益。在產品端，大陸業者日前宣布減產20%，有助支撐PA6價格。集盛表示，縮減無利潤的紡絲級產品後，可降低庫存與原料採購成本，並將加強PA6切片推廣，深耕日本市場，同時掌握美國「去中化」與關稅商機，積極切入美國訂單。

佳和則以高質化複合材料為核心，下半年啟動台南新廠建置，為公司長線成長奠定基礎。公司強調，新廠並非單純擴產，而是以自有廠房取代租賃、提升效率並集中研發能量。未來三大方向，包括導入 AI 智能製造強化競爭力、在地創造人才與就業、推動綠色永續複材應用，鎖定電動車、航空、高鐵等高附加價值領域，並以研發中心作為永續材料的重要基地。