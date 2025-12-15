費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群卻意外展現抗跌力道，成為盤面焦點。路透
上周五美股四大指數全面收黑，其中費城半導體指數崩跌逾5%，創10月10日以來最大跌幅，主因資金持續自AI股出逃，晶片股慘遭血洗。在輝達、超微、美光等指標股重挫下，台股15日盤中一度急殺逾500點，市場氣氛轉趨保守，不過記憶體族群卻意外展現抗跌力道，成為盤面焦點。

從籌碼面觀察，外資提前卡位跡象明顯。上周五外資大舉搶進華邦電（2344）逾9.1萬張，三大法人合計買超9.4萬張；力積電（6770）、旺宏（2337）也同步獲得法人加碼。累計12月以來，華邦電外資買超已突破10萬張，三大法人合計買超逾10.9萬張，籌碼結構轉強；南亞科（2408）同樣獲得法人青睞，反觀力積電、旺宏則呈現外資調節、股價短線震盪格局。

實際盤面表現亦驗證資金支撐力道。受美光股價上周五大跌影響，15日記憶體股早盤一度走弱，華邦電盤中下探69元、回測70元整數關卡，不過承接買盤隨即進場，跌幅迅速收斂至約3%，股價重返70元之上；群聯（8299）率先翻紅，帶動南亞科回穩，力積電、旺宏也一度走高，顯示族群具備一定抗空能力。

基本面方面，法人指出，消費端升級DDR5的進度不如預期，反使DDR4需求維持韌性，預估華邦電明年首季DDR4、DDR3合約價仍有上漲空間，但實際漲幅仍須視後續市況變化而定。南亞科則因應需求回溫，已陸續將部分產能轉回DDR4，市場預期第4季價格仍有雙位數漲幅，雖明年第2季後漲勢可能收斂，但若明年第1季能維持高檔，已對全年營運形成有利支撐。

在整體盤勢高檔震盪、年底法人結帳壓力浮現之際，資金流向成為關鍵觀察指標。上周外資連續第二周買超台股，單周加碼255億元，除台積電（2330）、智邦（2345）、亞翔（6139）、欣興（3037）等權值與AI股外，聯電（2303）與華邦電買超金額也同步站上45億元，顯示部分資金已開始轉向相對低基期、具價格支撐的族群布局。

法人認為，在AI股高檔修正、資金尋求防禦與補漲標的的過程中，具報價題材與籌碼優勢的記憶體族群，短線有望成為盤面資金避風港，後續仍需留意美股走勢與法人年底調整動向。

