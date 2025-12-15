快訊

上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台北股市15日早盤下跌逾500點，失守28000點關卡，最低來到27684點附近。中央社

美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數大跌5.1%最重，也讓台股15日開盤即殺低，盤中最低一度下跌513點至27,684點，不過隨後跌點逐漸收斂。台積電盤中最低下跌35元至1,445元。不過，櫃買指數相對抗跌，金融股則維持上漲態勢撐盤。

台新投顧指出，近期不少先前強勢的電子股出現了結賣壓，建議手中持股先汰弱留強。台股已來到相對高位，也有不少美國科技股步入回檔，將影響國內的電子股，預計後勢指數高檔震盪，類股輪動加快，操作仍聚焦在有題材的族群。

台新投顧表示，資料中心供電需求帶動，看好重電業、電器電纜業未來業績動能，電力相關個股可留意。AI伺服器電源架構升級，新建資料中心大多改以BBU設計為主，有利BBU滲透率提升，BBU供應鏈受惠。AI產業消耗大量積層陶瓷電容（MLCC），加上產品漲價趨勢，被動元件產業展望正向。

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股本周受到甲骨文、博通的最新財報暴雷，15日以28,119點開出後隨即拉回整理，在27,800點區間震盪。國泰投信表示...

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

美股科技股下挫，日韓股疲軟，台股今天早盤跌逾500點，失守27700點，而後跌勢收斂至250點左右，台積電等權值股疲軟，...

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

上周五美股四大指數全面收黑，其中費城半導體指數崩跌逾5%，創10月10日以來最大跌幅，主因資金持續自AI股出逃，晶片股慘...

上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂

美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數大跌5.1%最重，也讓台股15日開盤即殺低，盤中最低一度下跌513點至27,68...

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

華映透過華映百慕達轉投資中國華映科技，因未履行對中國證監會承諾，遭中國福建省高級人民法院判決，華映百慕達須向中國華映科技...

中信金砸32億買鴻勁...現賺18億！專家「CoWoS擴產直接受益」：還會更高

鴻勁自掛牌前即因超過 30 億元募資與封測龍頭長期採購而備受市場關注，上市後更以完整的測試與熱管理設備布局，正式站上台積電 CoWoS 先進封裝鏈的核心節點。美國 AI 客戶需求強勁，加上京元電、日月光與力成持續擴產，推動鴻勁成為 AI 時代最具延展性的本土設備廠... 鴻海這幾年轉投資的子公司不少，但真正能被市場視為金雞母的，往往不是手機或電動車題材，而是那些默默站在供應鏈後端、卻掌握關鍵產能的公司。 最近剛上市的鴻勁，就是最典型的例子。這家做 IC 測試設備的公司，在掛牌之前就因為募資超過 30 億元、吸引超額認購而備受關注，尤其在台灣設備股中能以這種規模登場，本身就代表市場對它的體質有一定信心。 更何況鴻海願意把這家公司長期養大，再推上資本市場，本質上已經透露它不只是一般的小型設備廠，而是具備明確成長曲線與全球市場的訂單能見度。

