上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂
美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數大跌5.1%最重，也讓台股15日開盤即殺低，盤中最低一度下跌513點至27,684點，不過隨後跌點逐漸收斂。台積電盤中最低下跌35元至1,445元。不過，櫃買指數相對抗跌，金融股則維持上漲態勢撐盤。
台新投顧指出，近期不少先前強勢的電子股出現了結賣壓，建議手中持股先汰弱留強。台股已來到相對高位，也有不少美國科技股步入回檔，將影響國內的電子股，預計後勢指數高檔震盪，類股輪動加快，操作仍聚焦在有題材的族群。
台新投顧表示，資料中心供電需求帶動，看好重電業、電器電纜業未來業績動能，電力相關個股可留意。AI伺服器電源架構升級，新建資料中心大多改以BBU設計為主，有利BBU滲透率提升，BBU供應鏈受惠。AI產業消耗大量積層陶瓷電容（MLCC），加上產品漲價趨勢，被動元件產業展望正向。
