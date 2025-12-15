上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂

鴻勁自掛牌前即因超過 30 億元募資與封測龍頭長期採購而備受市場關注，上市後更以完整的測試與熱管理設備布局，正式站上台積電 CoWoS 先進封裝鏈的核心節點。美國 AI 客戶需求強勁，加上京元電、日月光與力成持續擴產，推動鴻勁成為 AI 時代最具延展性的本土設備廠... 鴻海這幾年轉投資的子公司不少，但真正能被市場視為金雞母的，往往不是手機或電動車題材，而是那些默默站在供應鏈後端、卻掌握關鍵產能的公司。 最近剛上市的鴻勁，就是最典型的例子。這家做 IC 測試設備的公司，在掛牌之前就因為募資超過 30 億元、吸引超額認購而備受關注，尤其在台灣設備股中能以這種規模登場，本身就代表市場對它的體質有一定信心。 更何況鴻海願意把這家公司長期養大，再推上資本市場，本質上已經透露它不只是一般的小型設備廠，而是具備明確成長曲線與全球市場的訂單能見度。

