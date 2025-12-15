聽新聞
台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤
美股科技股下挫，日韓股疲軟，台股今天早盤跌逾500點，失守27700點，而後跌勢收斂至250點左右，台積電等權值股疲軟，聯發科、航運、傳產股走勢撐盤。
美股上週五下挫，費城半導體指數下跌377.918點，或5.1%，晶片製造商博通（Broadcom）日前示警，低毛利率的客製化人工智慧（AI）處理器銷售增加正壓縮獲利能力，博通股價挫逾11%。
日韓股挫逾1%，台股今天以28119.79點開低，盤中下探至27684.87點，跌逾513點，跌破28000點與10日線，暫時守住月線。
截至10時30分，台股加權指數下跌259.65點，至27938.37點，跌幅0.92%，電子股跌1.34%，金融股漲0.18%、櫃買指數漲0.02%。
觀察權值股走勢，台積電盤中下跌25元，至1455元，跌幅1.69%，鴻海跌近2%，聯發科勁揚近3%、台達電跌逾1%。
AI相關科技股疲弱，奇鋐、緯創、日月光、金像電、廣達、南電、景碩等走跌。
塑膠股漲勢強，台化勁揚逾6%，台塑、華夏、亞聚、台達化、國喬、中石化均漲逾2%；台泥上漲近3%，帶動水泥股撐盤，能源股走勢亮眼，森崴能源、雲豹能源、泓德能源勁揚。
運輸股勁揚，軍工題材強勢，龍德造船漲停，台船勁揚約4%，漢翔、長榮航走高，新興、裕民、四維航漲逾2%；航空雙雄華航、長榮航皆漲逾2%，貨櫃三雄守在紅盤。
