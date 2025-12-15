還有漲價空間？ 外資調高這兩檔CCL目標價

美系券商調高銅箔基板（CCL）的台光電（2383）與台燿（6274）目標價。美系券商上修理由主要在於Trainium 3專案需求。另外還有M6以下漲價；券商預估M6及以下在第4季占台光電營收35-45%，占台燿五至六成，隱含兩家公司在第4季可能有約3–6% 以上的營收上修空間。

美系券商上修台光電明2026、後2027年每股稅後盈餘（EPS）預估至72.5元/112.5元，反映800G switch需求強勁，以及Trainium 3 新增switch board，以2026年第2季至2027年第1季25x 評價，同步升目標。

美系券商上修台燿2026-2027年EPS至27.4/41.3元，也是以25x2Q26-1Q27評價，同步升目標。