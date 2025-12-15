年底獲利了結預期中 街口投信：基本面才是重點

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國科技股上周五（12日）重挫，市場呈現較大幅度波動，主要原因是近期對於AI是否過熱、評價是否過高、輝達財報等種種疑慮，加上市場位於高點震幅加劇，使得投資人年底出現獲利了結的賣壓。法人認為，年底獲利了結本是預期中事，只要基本面沒有變化，產業維持成長，法人獲利了結之後，又會再尋買點布局，對於市場影響度與變化的衝擊均屬短線，投資人不需要過度疑慮，重點是基本面是否維持穩定，才是其中最為關鍵的因素。

街口台灣基金經理人蘇昱霖指出，近期AI泡沫說塵囂甚上，輝達財報即便展望優於市場預期，也有雜音出現，更有GOOGLE的TPU取代GPU的傳言，顯示市場在股價漲多，以及接近年底在股價高檔有壓的情況下，因股價走跌而帶來各種的疑慮。

首先在輝達A財報庫存部分，其中主要的存貨結構是在製品，因此顯示未來的營運動能其實仍維持成長的軌道，並不是所謂銷售問題而產生的庫存，反而是可看出下一代平台在目前正加緊趕工量產，使得在製品比重增加。

從TPU/GPU的狀況來看，TPU大幅成長且有CSP願意購買來使用，顯示AI市場仍舊蓬勃發展，因此並不代表有所謂泡沫化的階段。Google的發言系統也明確指出，訂製的TPU和NVIDIA的GPU的需求都在加速增長，將繼續支持TPU與GPU。TPU屬ASIC，為特定公司或用途客製，強化特定效能但彈性有限；GPU則較具有彈性，在應用上有不同之處並非百分之百的此消彼漲。所以，輝達財報方面目前看來並沒有太高的疑慮，在製品增加顯示需求暢旺，而Google TPU需求好，也是表示AI持續成長，在兩大晶片GPU與TPU都成長情況下，並沒有理由看壞AI的發展趨勢。

街口投信指出，這兩年的投資主軸，就是「你的晶片，我的晶片，都是台積電的晶片」，預期GPU與ASIC成長也將推升台積電在明（2026）年的成長動能，這樣的發展對先進封裝的需求對測試介面探針卡相關廠商也都十分有利，甚至到之後供應鏈的散熱、滑軌、BBU到後段組裝的ODM，整體趨勢對於台廠供應鏈都屬正向。所以，從近期市場的疑慮來分析，反而從其中看到明年的AI發展動能，仍是持續成長的趨勢軌道。

就市場變化來看，在經過之前放空經理人疑慮、輝達財報疑雲等多項利空下跌之後，美國那斯達克與費半指數短線逢前波高檔仍有壓力，但預期在基本面支撐，明年持續成長的情況下，對於後市發展保持謹慎樂觀的態度。

2025年台股整體表現亮眼，根據理柏統計至11月30日止，台灣加權指數累計上漲約19.93%，台股基金績效平均報酬率高達33.6%，明顯優於大盤，顯示經理人在一片ETF的熱潮下，無畏川普關稅政策等雜音，給予投資人相對報酬。街口投信台股團隊對於AI產業看法趨勢保持不變，認為明年仍舊有機會處於高度成長的動能，目前仍以相關的AI產業個股為主要持股，整體架構並沒有太大的變化，並且也持續觀察加入其他基本面成長的產業進入投組之中。

