科技股領跌、台股早盤挫逾400點失守28K 台積電跌30元開1,450元
台股15日開盤指數下跌78.23點，開盤指數為28,119.79點，隨後賣壓湧現，大盤指數跌逾400點，2萬8千點失守。台積電（2330）開盤價1,450，下跌30元。
群益投顧表示，台股向短期均線之下測試調整，短線技術面將轉為整理。電子權值壓力較大，以短多中小電及非電股技術性操作因應。
操作題材可留意： AI資料中心要上太空，低軌衛星太陽能振奮─隨著全球資料中心越建越多，尤其是吃電巨獸AI資料中心持續壯
大，電力短缺很快就成了發展瓶頸，馬斯克、貝佐斯及Google都企圖將AI資料中心搬離地表，利用太空環境優勢解決地面資料中心發展限制，激勵低軌衛星及太陽能短多增溫。
上周五（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,458.05點，下跌245.95點、跌幅0.5%；S&P500指數下跌1.07%；那斯達克指數下跌1.69%；費半指數下跌5.1%。台積電ADR跌4.2%，因日媒報導其熊本二廠將更改製程為4奈米，廠房必須重新設計，原訂2027年底量產計畫恐延宕。
AI利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價過高的顧慮。博通（Broadcom）財測不如市場預期，12日股價暴跌逾11%；輝達和超微各跌3%和4%；將在17日盤後公布財報的美光大跌6.7%。
三大法人上周五集中市場合計買超253.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超166.2億元，投信買超13.4億元，自營商（自行買賣）買超22.5億元，自營商（避險）買超51.6億元。
永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,097口至5,014口，其中，外資淨空單減少1,976口至29,032口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,379口至8,723口。
選擇權未平倉量部分，12月F2大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在28,100點 ; 月買權最大OI落在30,000 點，月賣權最大OI落在27,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.44。VIX指數下降1.15至19.66。外資台指期買權淨金額1.74億元 ; 賣權淨金額-0.12億元。整體選擇權籌碼面偏多。
