旺矽、光聖、聯鈞齊攻...CPO接棒強勢地位？專家曝看漲3指標：實質受惠

＊原文時間12月11日。

【文．玩股華安】

網通族群漲多震盪，檢視財務指標比追題材更關鍵。光聖、旺矽與聯鈞在營收、周轉與訂單能見度上均呈現改善，是矽光子時代最具實質受惠的代表。

網通股兆赫（2485）近期搭上 5G 建設需求的大單，近幾個月營收開始回溫，十一月營收年增 52.9%、月減 43.7%。

不過股價表現卻相當戲劇化：昨日（12/10）早開低後隨即走高，一度大漲超過 5%，但 9 點半過後獲利了結的賣壓湧現，股價急轉直下，一度跌超過半根跌停，盤中更爆出 15.3 萬張的天量成交，成為盤面焦點。

然而投資人回頭檢視兆赫財報會發現，兆赫近六年來的獲利常處於虧損狀態，與其處境相似的還有光環（3234），但有趣的是，這兩檔股票近六年來的股價卻相當活潑，時不時就因題材帶動而強攻。

不只如此，它們的 EPS 波動度也非常大，而這種情況在多數網通股身上同樣存在，例如華星光（4979）、波若威（3163），甚至聯鈞（3450）與光聖（6442）都曾經歷同樣的循環。

為什麼網通族群會出現這種「獲利不穩，但股價常常活蹦亂跳」的現象？明年才是矽光子真正量產的元年，但相關類股股價卻已經提前噴出，矽光子究竟有多強，能讓整個族群提前被市場重新定價？

網通族群為什麼獲利不穩？產業週期性的本質

網通族群的獲利長期呈現高度波動，受到整個產業本身供給結構與訂單週期所造成。

多數網通業者的訂單來自電信商、資料中心或政府標案，屬於一次性、大批量、集中度高的專案需求。這種需求不具連續性，因此常常出現「某一年營收飆高、隔年立刻腰斬」的情況。

此外，光通訊規格週期從 100G、200G 到 400G 過去長達五年，但隨著資料高速傳輸需求持續成長，800G 的週期已經縮短至三年，如今 AI 又讓需求推升至 1.6T，未來週期甚至可能縮短到兩年內。

原本像光環、兆赫、華星光、波若威乃至於聯鈞、光聖等公司，EPS 年度波動幅度大，再加上過去在傳統網通設備，中國廠的價格競爭長期壓低毛利，使得台灣轉型較慢的網通股（如兆赫、光環）深受影響，只要產能利用率稍微下降，就容易轉虧。

也因此，市場過去對許多網通股僅給予 13～17 倍的本益比，也讓 CPO 近年來成為關鍵角色。

AI 時代壓縮光通訊週期 CPO 成為供應鏈重心

隨著 AI 高速傳輸需求大幅提升，800G 直接進入 1.6T 以上的世代，產業週期性倍大幅縮短，供應鏈的技術門檻同步拉高，高速傳輸相關元件、材料、封裝技術的重要性全面提升，技術領先的廠商，也成了最大受惠者。

要進入 CPO 供應鏈，必須通過 NVIDIA、Broadcom、Google 等大廠的認證，而目前台灣廠商在相關技術上確實具備領先優勢。

除了技術端的短期差距外，許多中國廠商又因美國出口管制而受限，使得台灣在這一波 CPO 的布局中反而取得明顯的領先位置，順利承接並擴大這塊市場大餅。

矽光子題材爆炸，各種概念股竄出，但真正的大幅受惠者恐怕有限。

今年市場只要沾上「矽光子」「CPO」「高速光通訊」三個字，股價幾乎都能被列入題材股行列，族群從光收發模組、光纖、封裝，一路延伸到材料與設備，概念股數量快速膨脹。

然而投資人若仔細檢視產業技術門檻，會發現真正能在 CPO 時代取得實質訂單、通過國際大客戶認證的公司，將從明年營收成長上看出結果。

CPO 的量產需要極高的良率、封裝能力與散熱設計，同時還要通過 NVIDIA、Broadcom、Google 等雲端巨頭的認證，並不是只要會做光模組或光纖就能跨入的領域，選股上仍須留意誰才是大幅受惠的廠商。

從營運周轉、合約負債與研發費用，看出誰真正跨入矽光子時代，在高速光通訊產業中，跨入下一世代，除了營收上可能有所表現外，通常會在幾個財務指標上率先浮現訊號，包含：

營運、存貨周轉天數下降、存貨周轉率上升（銷售效率提升、需求提升） 研發費用可能走高（投入新規格開發、接到訂單後研發） 有時會出現合約負債增加（代表未來已確認的訂單） 營餘再投資比率高（公司對未來擴產、技術升級更積極）

這些變化背後往往反映了：接到新訂單、資本支出增加、擴產啟動或規格升級等動作。相較於題材炒作，這些財務指標更能真實判斷企業是否已切入高速規格，並獲得大客戶採用。

三家CPO概念股的財報訊號 讓投資更穩健

若將財務指標整合來看，光聖（6442）、旺矽（6223）、聯鈞（3450）三家公司都能從財報中看出一些端睨：

旺矽（6223）

高速測試前端受惠，合約負債暴增最具指標性，旺矽是三家公司中 最早看見下一代需求的公司。

合約負債數據非常明確：從 2023 年的 6.73 億 → 2024 年的 13 億 → 2025 年第三季 13.86 億（2025 Q1 曾到 14.6 億），顯示客戶已提前鎖定旺矽的高速測試平台與矽光子檢測治具。

旺矽的營收自 2023 年 Q2 開始穩定墊高，周轉天數下降，反映高速測試需求全面啟動。

再加上旺矽的研發費用幾乎隨營收同步升高，顯示公司持續投入高速光通訊與先進封裝測試領域。對於測試平台廠來說，這些都是非常鮮明的「產業提前轉折訊號」。

光聖（6442）

AOC 主力供應鏈，營收提前反應高速規格需求，光聖在 2024 年第四季開始出現明顯的營收墊高，對應到資料中心 AOC（主動光纖）與高速光纖需求的快速成長。

隨著規格從 400G 走向 800G、1.6T，光聖的產品組合改善使得存貨周轉率提升、營運週轉天數下降，顯示出貨速度與整體效率均明顯提升。其訂單來源來自美系資料中心升級潮。

再加上光聖在新規格光纖與 AOC 的研發布局，光聖不僅是題材受惠，更是高速光互連供應鏈中最前線的反應者。光聖是台灣少數直接受惠於高速光纖與 AOC 放量的公司，位置清晰、連動度高。

聯鈞（3450）

高速光模組量產核心，營收跳升展示實力，聯鈞為雷射二極體封測代工，全球前三大廠商之一。

2023 年第一季營收雖下滑將近17%，存貨周轉天數上升，但研發費用提升24%，反映對後市看好，積極投入研發，後續營收開始回溫、存貨週轉天數下降，且研發費用持續上升，成功切入 800G 與 1.6T 光模組市場，包括：NVIDIA Spectrum-X 系統部分供應、Oracle 資料中心高速模組、北美其他雲端客戶。

但聯鈞在2025年第二季開始，存貨大幅增加，且存貨周轉天數大幅上升，也讓股價盤整期間拉長。

在搶題材行情的同時，也別忘了觀察財務體質：矽光子與 CPO 雖然讓整個網通族群被市場重新評價，但真正能跨入高速世代的企業，不會只在新聞或題材中亮相，而會最早反映在自身的財務指標上。

光聖（6442）、旺矽（6223）、聯鈞（3450）之所以在族群中脫穎而出，正是因為它們同時呈現了三項關鍵訊號：營收結構改善、營運周轉速度加快、未來訂單能見度提高。

這些訊號比題材更具說服力，也比法人報告更早揭露真正的產業趨勢。

最健康的投資方式並非盲目追逐題材，而是觀察企業是否在財務體質上呈現真正的升級軌跡：營收是否改善、周轉是否加快、合約負債是否上升、研發與再投資是否持續，才拿抓到那些實質受惠的好公司。

然而，必須提醒投資人的是，矽光子與 CPO 族群經過兩年強彈，本益比普遍已在高位。

等到 2026 年量產元年真正到來、營收大幅成長時，市場反而可能開始轉向檢視毛利率、良率與供應穩定度，甚至出現「利多出盡」的股價反應。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：兆赫爆量！網通股火熱，矽光子熱潮下，誰真正受惠？從財報找答案，旺矽、聯鈞、光聖。