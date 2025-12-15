快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

費半挫逾5%台積電ADR跌 分析師：台股短線恐承壓

中央社／ 台北15日電
台指期盤後重挫跌561點。聯合報系資料照片
美股上週五4大指數收黑，費半指數跌逾5%，台積電ADR跌逾4%，台指期盤後重挫跌561點，分析師示警，市場再度引發AI泡沫化疑慮，台積電先前尚未突破前高即轉弱，台股短線恐承受壓力，提防盤勢震盪整理的風險。

聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，部分獲利了結賣壓出籠，美股上週五下挫。那斯達克指數下跌398.69點，或1.69%；費城半導體指數下跌377.918點，或5.1%，收在7033.566點。

輝達股價上週五跌逾3%，收175.02美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4%，收292.04美元。晶片製造商博通（Broadcom）日前示警，低毛利率的客製化人工智慧（AI）處理器銷售增加正壓縮獲利能力，博通股價挫逾11%。

台股上週五漲173.27點，收在28198.02點，成交值新台幣4748.06億元。三大法人合計買超255.22億元。其中，自營商買超74.21億元，投信買超14.77億元，外資及陸資買超166.24億元。

台指期盤後重挫，大跌561點，收在27729點。

分析師指出，美股費半指數重挫，台積電ADR大跌，台股短線恐承受壓力，以趨勢而言，貨幣寬鬆的大方向不致改變，但市場再度引發AI泡沫化疑慮，台積電先前尚未突破前高即轉弱，要提防盤勢震盪整理的風險，不過12月向來有內資作帳行情，格局易漲難跌，可持續觀察台股抗壓能力。

台積電 台股

