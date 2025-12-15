台股融資餘額衝高 籌碼轉趨凌亂

台股高檔震盪，投資人看好年終行情，積極搶搭集團、法人作帳列車，作多情緒熱絡。截至上周為止，市場融資餘額持續攀升，來到3,293.4億元，為本波回升行情以來的新高，並是今年1月8日迄今的最高峰，雖為指數漲勢助攻，但也埋下籌碼轉趨凌亂的隱憂。

由於每年12月是台股最會上漲的月分之一，上漲機率高達八成，投資人自11月下中旬行情回檔以來，就積極摩拳擦掌，自11月21日下探波段收盤新低26,434點、融資降至3,037億元谷底後，逢低開始卡位。

隨外資年終結帳賣壓自11月底渲洩告一段落、自12月開始由賣轉買，更是吸引散戶加速回流，融資每天動輒以十幾、20億元的增幅攀升，截至上周為止，來到3,293.4億元波段新高，是今年1月8日以來的高點。

這段期間內，融資寫下單日連十增、為今年以來第三長的連增紀錄，僅位居2月6日至26日的連15增、5月8日至22日的連11增之後。

雖融資向上攀升、意味多頭人氣回流，有助後市行情表現，不過，有分析師指出，波段自11月21日波段低點反彈至今，指數漲幅6.6%，但融資增幅卻來到8.4%，意味籌碼出現趨於凌亂的警訊。