台股三考驗 打28K保衛戰…市場盯大盤能否挺過「年終期末考」

博通、甲骨文等AI巨頭泡沫疑慮，上周五美股全面收黑、台指期夜盤重挫561點下，市場預期今（15）日大盤將打28K保衛戰。分析師認為，台股本周面臨「2025年終期末考」，將有三大考驗，若能順利挺過，內資盤將逐漸接手，主導年終行情，預期AI、中小型股是焦點。

本周台股「2025年終期末考」第一項考驗是上周五美股與台指期夜盤大跌。受博通、甲骨文等AI巨頭負面消息衝擊，導致AI市場發展疑慮再起，上周五美股四大指數盡墨，台指期夜盤大跌561點、收27,729點，摜破5日、10日線與28K整數大關，使得今天台股承壓。

第二項考驗，是壽險業IFRS 17明年上路，手上獲利豐厚的持股賣出後，相關資本利得無法再挹注獲利，部分壽險業者可能會在今年底前調節相關部位，一方面拉升第4季獲利，另一方面也引燃市場對明年配息的預期心理，但也會造成台股上檔沉重隱藏壓力。

第三項考驗是本周將進入全球「超級央行周」，包括英國、歐洲央行、日銀、國內央行都將公布利率決策，其中，最受關注的是18日至19日的日銀會議，由於市場預期將升息1碼，是否再次引發利差交易退場，進而打亂全球股市耶誕行情受關注。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農指出，台股今日雖將因美股亂流、壽險賣股拖累，行情可能面臨28K保衛戰，但觀察基本面，不僅上市櫃公司第3季獲利合計繳出1.28兆元新高佳績，AI火車頭台積電（2330）10、11月營收也都寫下同期新高，意味AI伺服器供應鏈12月業績可期，整體台股第4季營收有望維持12兆元水準。

目前法人圈多上修台灣50成分股與整體台股第4季獲利，分別為8,149億元與1.2兆元，上市櫃公司單季獲利更有望再上調，今年總獲利有望來到4.4兆元新高，基本面表現亮眼下，意味大盤下檔空間暫有限。