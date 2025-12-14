明年Q1展望 統一投信：三大領域需求爆發…有望助台股繼續偉大

AI浪潮啟動的超級週期，助今年台灣出口額連創新高，台股也跟著上演大V轉行情。展望明年第一季，統一投信台股研究團隊表示，受惠降息利多和AI需求大爆發，台股加權指數將有機會繼續挑戰新高。產業方面，看好AI伺服器升級，將可望為AI ASIC、散熱、PCB／CCL等三大領域，帶來躍進式成長空間。但仍須留意市場逆風猶存，包含高基期之下成長數據或將偶有放緩，以及貿易保護主義和地緣政治衝突所帶來的不確定性，都可能令全球經濟在上行過程中偶生波瀾。

2025年投資市場最大震撼彈，莫過於川普關稅政策。但憑藉AI需求爆發，及關稅政策大轉彎，台股加權指數在4月9日下探至最低點後便快速反彈，截至12月初回彈漲幅高達6成，震幅之大，史上罕見。迎接明年第一季，台股表現仍將與美國經濟緊密相連。而美國經濟則有賴於三大因素推動：首先，科技巨頭投資增速，將對GDP挹注實質貢獻；其次，財政方面不僅有關稅收入可穩定財政赤字，且大而美法案的減稅政策利多，將對拉抬美國企業投資及民間消費意願帶來正面助益；第三，則是降息循環將支撐股市評價維持高檔，且美元弱勢更有利於推升美企海外獲利表現。

台灣方面，統一投信台股研究團隊表示，考量AI產業增長持續加速，預估台股企業明年獲利有望再寫雙位數成長率；而台股走勢向來多與企業獲利表現呈現高度正相關，因此樂觀看待明年台股不僅基本面無虞，加權指數亦有相當大的機會能夠再創新高。

針對個別產業動能，統一投信台股研究團隊則看好，隨著AI伺服器不斷推陳出新，不僅市場規模成長可期，也將連帶為周邊零組件創造出規格升級的投資機會。在AI伺服器方面，相較於2025年，明年輝達GB系列伺服器出貨量有機會再翻倍；同時，自研晶片興起，ASIC將迎來大量產階段。且不論GB系列或AI ASIC的生產，都將仰賴握有CoWoS先進封裝產能的相關台廠，預期獲利表現可望更上層樓。

AI伺服器升級也帶來新的產業投資機會。PCB與載板的用量和規格提升，除了將帶旺高階CCL（銅箔基板）產業的需求向上攀升外，散熱產業亦會是不可或缺的主角。統一投信台股研究團隊推估，不論氣冷、液冷或浸沒式散熱的市場規模，年複合成長率都有機會達到雙位數；而其中又以液冷市場的需求動能和成長幅度將最顯著。

此外，即便人形機器人距離量產仍有一段路要走，統一投信台股研究團隊仍看好人形機器人將成為日後重要的科技應用新藍海，相關零組件包含電池組、散熱、碳纖維、通訊、感知系統等，以及用於提升機器人行走平穩度的線性／旋轉執行器模組等精密機械，都有可能成為台廠發展新契機。