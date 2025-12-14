PwC：科技業最具投資吸引力 AI治理與韌性成焦點

PwC發布「2025全球投資人調查（2025 Global Investor Survey）」，涵蓋全球26個國家與地區，共1074位專業投資人受訪。調查發現，61%的投資人表示，未來三年科技業將是最具投資吸引力的產業，遠超過其他產業。

調查發現，61%的投資人認為，未來三年科技業將吸引最多投資，遠超過其他產業；92%投資人呼籲所投資的企業在科技轉型增加資金，並強化資安（88%），期望成長與韌性並行；超過三分之二投資人認為，跨越傳統產業界線尋求機會的企業，將有更高的成長。此外，37%投資人認為企業對AI策略與政策的揭露是足夠的；且超過四成投資人希望企業能夠在AI投資（42%）、回報（42%）及創新策略（47%）上揭露更多資訊。

調查結果顯示，在未來三年，科技業對投資人的吸引力最高（61%），是排名第二至第四產業的兩到三倍。資產與財富管理業以25%位居第二，第三是電力與公用事業（24%），第四是銀行與資本市場（19%）。

而隨著科技持續進步，投資人也希望所投資的企業跟上腳步，92%投資人呼籲企業增加資金於科技轉型。投資人對科技轉型的強烈支持，來自於企業採用AI所帶來的效益。過去一年，投資人觀察到其投資的企業中，AI帶來的效益主要包括生產力提升（86%）、獲利改善（71%）及營收成長（66%）。

基於這些成果，超過四分之三（78%）的投資人表示，若企業推動全方位AI轉型，投資人至少會適度增加投資。然而，僅37%認為企業對AI策略與政策有足夠的揭露，投資人希望獲得更多透明資訊，以支持其投資決策。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，投資人開始看到AI帶來的營運與財務效益。雖然投資人理解AI回報需要前期的資本投入，但他們期望的是紀律，包括具決策價值的指標、可信的治理，也期望能看到AI能安全且可重複地重塑成本曲線、生產力與營收的證據。

儘管投資人對科技投資抱持審慎樂觀的態度，但對全球經濟成長的展望仍顯低迷。僅28%預期未來一年全球經濟成長將有中度至明顯的改善。就全球各國來說，投資人認為未來三年最具吸引力的投資市場是美國（67%），其次為印度（45%）、中國大陸（32%）、英國（26%）及阿拉伯聯合大公國（26%）。

投資人對全球經濟成長較為保守，部分原因是投資人對風險評估的結果所致。超過半數（55%）認為所投資的企業面臨高度或極端的網路風險，近半（53%）認為科技帶來的顛覆之風險同樣嚴重，而通膨（44%）、總體經濟波動（43%）及地緣政治衝突（42%）也影響市場情緒。