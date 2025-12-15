快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

就市論勢／光通訊、太空 AI 迎轉機

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

AI股近期波動變大，美國總統川普放行輝達H200晶片銷售大陸，應可視為川普訪中前的示好動作之一，目前傳出陸企想買H200，但大陸官方態度未明。惟就輝達的角度來看，並非要靠大陸市場變成世界第一，而是要阻擋大陸AI追趕的速度。

AI雲端需求強勁，但指標廠資本支出大增，再度引發市場憂心相關投資回收遙遙無期的疑慮。舉例來說，甲骨文財報顯示，基建營收增加68%，剩餘履約義務（RPO）暴增至5,230億美元，顯示AI訂單滿手，但其建設資料中心資本支出升至120億美元，導致自由現金流轉為負值，驗證市場長期「燒錢換成長」擔憂。

相關疑慮導致甲骨文股價重挫，代表市場對AI概念股標準提高，僅有「題材」不夠，需有實質營收跟上投入成本。

投資建議

年底績效競賽主戰場是電子中小型高價股，各路資金擇優押注，這類績優成長股幾乎由中小科技股霸榜，主因半導體先進製程與台積電資本支出強勁，2026年元月台積電（2330）法說會前都有機會震盪上漲。

第二類是轉機股：指數創新高，但2025年營運表現不佳的企業可能成轉機股，新題材或新商機包括光通訊、WiFi 7、ASIC、邊緣運算、綠能、AI儲能、太空AI等，轉機股的成長動能求證難度高，可留意低檔爆量是否換手成功。

另外，價差交易則以記憶體股為主，因為連續漲跌都不易超過三天，呈現短線價差焦土戰。股價淨值比低的個股也有機會輪動反彈，爆量後動能趨緩，例如航空股。

AI 市場 台積電

延伸閱讀

狂飆 第一金太空衛星 ETF 12月漲幅近15%

甲骨文資料中心傳延後完工 不確定性增加市場規避風險氛圍

美准輝達H200銷陸 引發論戰

吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

相關新聞

台股三考驗 打28K保衛戰…市場盯大盤能否挺過「年終期末考」

博通、甲骨文等AI巨頭泡沫疑慮，上周五美股全面收黑、台指期夜盤重挫561點下，市場預期今（15）日大盤將打28K保衛戰。...

台股融資餘額衝高 籌碼轉趨凌亂

台股高檔震盪，投資人看好年終行情，積極搶搭集團、法人作帳列車，作多情緒熱絡。截至上周為止，市場融資餘額持續攀升，來到3,...

券商市占排名 大者恆大

國內券商重要指標台股市占率排名累計至11月底的統計出爐。根據臺灣證券交易所及櫃買中心統計，截至2025年11月市占排名前...

CES展將登場 台廠先暖身

時序進入歲末，迎接2026年，開春的首場科技盛會就是美國消費性電子展（CES），除了輝達（NVIDIA）、三星、高通等業...

陳正偉專欄／AI伺服器鏈、金控股 拉回布局

台股目前處於基本面偏多、技術面高檔震盪階段，在聯準會啟動緩步降息、年底作帳及外資與投信回補買盤帶動下，加權指數自11月底...

一周盤前股市解析／電力能源、生技 可留意

台股在11日創高後急跌修正，上周五（12日）投資人信心回籠，指數開高後直奔最高點28,272點、漲248點，隨後遭遇高檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。