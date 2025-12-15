就市論勢／光通訊、太空 AI 迎轉機

盤勢分析

AI股近期波動變大，美國總統川普放行輝達H200晶片銷售大陸，應可視為川普訪中前的示好動作之一，目前傳出陸企想買H200，但大陸官方態度未明。惟就輝達的角度來看，並非要靠大陸市場變成世界第一，而是要阻擋大陸AI追趕的速度。

AI雲端需求強勁，但指標廠資本支出大增，再度引發市場憂心相關投資回收遙遙無期的疑慮。舉例來說，甲骨文財報顯示，基建營收增加68%，剩餘履約義務（RPO）暴增至5,230億美元，顯示AI訂單滿手，但其建設資料中心資本支出升至120億美元，導致自由現金流轉為負值，驗證市場長期「燒錢換成長」擔憂。

相關疑慮導致甲骨文股價重挫，代表市場對AI概念股標準提高，僅有「題材」不夠，需有實質營收跟上投入成本。

投資建議

年底績效競賽主戰場是電子中小型高價股，各路資金擇優押注，這類績優成長股幾乎由中小科技股霸榜，主因半導體先進製程與台積電資本支出強勁，2026年元月台積電（2330）法說會前都有機會震盪上漲。

第二類是轉機股：指數創新高，但2025年營運表現不佳的企業可能成轉機股，新題材或新商機包括光通訊、WiFi 7、ASIC、邊緣運算、綠能、AI儲能、太空AI等，轉機股的成長動能求證難度高，可留意低檔爆量是否換手成功。

另外，價差交易則以記憶體股為主，因為連續漲跌都不易超過三天，呈現短線價差焦土戰。股價淨值比低的個股也有機會輪動反彈，爆量後動能趨緩，例如航空股。