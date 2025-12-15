一周盤前股市解析／電力能源、生技 可留意

快訊

經濟日報／ 記者 周克威

台股在11日創高後急跌修正，上周五（12日）投資人信心回籠，指數開高後直奔最高點28,272點、漲248點，隨後遭遇高檔賣壓干擾，漲幅收斂、終場上漲173點、以28,198點作收，全周上漲217點。

統一投顧協理陳晏平指出，聯準會降息1碼，且以每月400億美元買進國庫券，有利於提升市場資金流動性。台股11日創新高後、乖離修正，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，預期台股高檔震盪盤堅、類股輪動。

操作上，建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦AI、材料升級或短缺概念、高速傳輸、IP、PCB、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，短線來看，AI伺服器、材料升級趨勢不變，CCL、PCB、光通訊、散熱、BBU等族群搭配有營收動能支撐的個股，拉回可擇優布局。

操作上買黑不買紅；半導體供應鏈受惠台積電加碼2奈米投資，亦可持續留意；博通財報優於預期、且展望亦佳，ASIC相關族群亦可關注。

第一金投顧協理黃奕銓表示，近期融資餘額持續走高，需時間清洗浮額，持續留意美股財企業財報表現與展望；指數位於高檔整理，盤面輪動加速，電子產業選股聚焦先進製程、AI伺服器、散熱、CPO、記憶體、載板、CCL等產業，傳產關注軍工、無人機、製鞋等產業。操作上，嚴控資金持股水位，交易策略保持靈活因應，保持風險控管。

