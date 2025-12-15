CES展將登場 台廠先暖身

時序進入歲末，迎接2026年，開春的首場科技盛會就是美國消費性電子展（CES），除了輝達（NVIDIA）、三星、高通等業界龍頭將展現最新技術與新品，台灣廠商包括技嘉（2376）、微星、華碩、威剛、友達旗下友達智慧移動等已預告將參展，預料科技業者本周起會陸續釋出將亮相的新品訊息，超前部署可望帶動電子股表現。

距離開展不到一個月，2026年CES將在元月6日到9日舉行，從1967年舉辦至今，歷經近60年的CES已經成為全球消費電子業每年開春的年度盛會。即使過去幾年，AI都是CES展會的重要主題，但經過2025年AI模型的演進、AI應用的落地，無疑的2026年AI仍將貫穿CES展場。

法人表示，除了微星、技嘉、華碩等品牌廠的新品展出，國際大廠所展出的新品內，許多關鍵零組件都是台灣廠商所生產，所帶來的新商機，有利零組件廠商的業績表現。而更多的AI應用，也意味AI擁有變現能力，可降低市場對AI泡沫化的疑慮，助攻電子股在CES前夕的股價表現。