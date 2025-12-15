快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

券商市占排名 大者恆大

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

國內券商重要指標台股市占率排名累計至11月底的統計出爐。根據臺灣證券交易所及櫃買中心統計，截至2025年11月市占排名前三大，分別是元大證券的14.51%、凱基證券10.67%、及富邦證券6.95%，整體趨勢上顯示券商經紀業務競爭依舊呈現大者恆大格局。

根據統計，今年累計至11月底的券商市占排名除前三大外，永豐金證券以5.04%及國泰證券4.50%為分別為第四、第五名；而六至十名依序為：群益金鼎、元富、統一、華南永昌及兆豐，2025年市占前十強券商排名變動不大。

在市占成長率部分，與2024年同期相較，全體國內券商僅有七家呈現正成長，顯見券商之間競爭激烈。截至今年11月底與去年同期比較市占成長排行，依序為：中國信託證券14.57%、凱基證券7.63%、國泰證券6.17%、統一證券5.03%、群益金鼎證券4.15%、元大證券3.50%及永豐金證券3.07%。

進一步分析，從2024年至今年11月底，連續二年成長的國內券商為數不多，僅剩下四家，分別為元大證券、國泰證券、群益金鼎證券及中國信託證券；連續三年成長券商三家，為元大證券、國泰證券及中國信託證券。其中，中國信託證券是今年唯一站上雙位數成長券商，表現最為亮眼。

國內市占排行十名後的券商，全數連續二年衰退。雖然台股近年交投活絡，指數屢創歷史新高，但國內證券業者排行已呈現市占大恆大的局勢。在鮮少變動的國內券商排行中，中國信託證券以黑馬之姿異軍突起，連續三年市占率正成長，表現亮眼。

中國信託 國泰

延伸閱讀

群益證52家分公司全數通過國健署安心血壓站優良級認證 守護健康財富

2025 台北冬季最萌亮點！南港中國信託金融園區打造「咖波冰原」免費滑冰場

智慧經營／美好證券財務長陳以白 金融創新 幫客戶圓夢

國泰證App 升級 奪金彝獎

相關新聞

台股三考驗 打28K保衛戰…市場盯大盤能否挺過「年終期末考」

博通、甲骨文等AI巨頭泡沫疑慮，上周五美股全面收黑、台指期夜盤重挫561點下，市場預期今（15）日大盤將打28K保衛戰。...

台股融資餘額衝高 籌碼轉趨凌亂

台股高檔震盪，投資人看好年終行情，積極搶搭集團、法人作帳列車，作多情緒熱絡。截至上周為止，市場融資餘額持續攀升，來到3,...

券商市占排名 大者恆大

國內券商重要指標台股市占率排名累計至11月底的統計出爐。根據臺灣證券交易所及櫃買中心統計，截至2025年11月市占排名前...

CES展將登場 台廠先暖身

時序進入歲末，迎接2026年，開春的首場科技盛會就是美國消費性電子展（CES），除了輝達（NVIDIA）、三星、高通等業...

陳正偉專欄／AI伺服器鏈、金控股 拉回布局

台股目前處於基本面偏多、技術面高檔震盪階段，在聯準會啟動緩步降息、年底作帳及外資與投信回補買盤帶動下，加權指數自11月底...

一周盤前股市解析／電力能源、生技 可留意

台股在11日創高後急跌修正，上周五（12日）投資人信心回籠，指數開高後直奔最高點28,272點、漲248點，隨後遭遇高檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。