券商市占排名 大者恆大

國內券商重要指標台股市占率排名累計至11月底的統計出爐。根據臺灣證券交易所及櫃買中心統計，截至2025年11月市占排名前三大，分別是元大證券的14.51%、凱基證券10.67%、及富邦證券6.95%，整體趨勢上顯示券商經紀業務競爭依舊呈現大者恆大格局。

根據統計，今年累計至11月底的券商市占排名除前三大外，永豐金證券以5.04%及國泰證券4.50%為分別為第四、第五名；而六至十名依序為：群益金鼎、元富、統一、華南永昌及兆豐，2025年市占前十強券商排名變動不大。

在市占成長率部分，與2024年同期相較，全體國內券商僅有七家呈現正成長，顯見券商之間競爭激烈。截至今年11月底與去年同期比較市占成長排行，依序為：中國信託證券14.57%、凱基證券7.63%、國泰證券6.17%、統一證券5.03%、群益金鼎證券4.15%、元大證券3.50%及永豐金證券3.07%。

進一步分析，從2024年至今年11月底，連續二年成長的國內券商為數不多，僅剩下四家，分別為元大證券、國泰證券、群益金鼎證券及中國信託證券；連續三年成長券商三家，為元大證券、國泰證券及中國信託證券。其中，中國信託證券是今年唯一站上雙位數成長券商，表現最為亮眼。

國內市占排行十名後的券商，全數連續二年衰退。雖然台股近年交投活絡，指數屢創歷史新高，但國內證券業者排行已呈現市占大恆大的局勢。在鮮少變動的國內券商排行中，中國信託證券以黑馬之姿異軍突起，連續三年市占率正成長，表現亮眼。