富邦證獲最佳ETF造市商獎

富邦證券深耕ETF造市領域逾十年，憑藉高度市場涵蓋率與卓越交易效率，於2025年獲得國際知名財經雜誌《財資》（The Asset）頒發Best ETF Market Maker（Taiwan）「台灣最佳ETF造市券商」獎項，成為台灣唯一獲此殊榮的券商。此獎項肯定富邦證券在提升台灣ETF市場流動性、擴大市場規模與深化市場效率上的卓越表現，同時彰顯公司在ETF造市領域的領導地位與市場影響力。

隨ETF成為全球重要的資產配置工具，從指數型、高股息、債券型到主動式ETF，皆深受投資人青睞。投資人能隨時買進、賣出，並看到貼近淨值的價格，背後關鍵正是造市商。造市商在維持市場流動性與提升報價效率上扮演關鍵角色，確保ETF交易量充沛、價格合理，讓投資人買賣順暢、投資更放心。

富邦證券總經理郭永宜指出，ETF造市必須建立在嚴謹的風險控管機制上。ETF交易像是在操作一個跨市場的「生態系統」，涵蓋成分股、指數編製規則、申購贖回機制及期現貨交易，其中針對在台發行的海外標的ETF，還涉及海外股票、債券與匯率市場。造市商透過演算法與自動化架構進行造市與避險，確保市場流動性與價格穩定。

近年來在政策加持下，ETF類型快速擴張，主題與追蹤指標愈加多元，在台灣證券交易所掛牌檔數屢創新高，債券型ETF更在櫃買市場蓬勃發展。隨ETF規模的成長，富邦證券於2023年成立量化交易部，擴大編制並優化系統，打造一支專責且具市場敏捷度的專業團隊。

富邦證券量化交易團隊重視策略迭代、模型更新與經驗傳承，提供新進同仁從訓練到實務運作的系統化指導，因此在高壓市場下仍能持續進步，並使富邦證券量化交易部連續多年維持雙位數獲利成長，也成為公司推動AI化、自動化交易能力的重要基石。

此外，截至2025年10月，富邦證券已與21家投信合作，ETF參與涵蓋率高達96%，其中逾六成ETF的造市流動量由富邦證券提供，穩居台灣ETF市場主要造市商之列。

2024年下半年起，多家外國資產管理公司競相投入參與台灣ETF市場，富邦證券將持續強化交易架構與深化AI演算技術，以最大化造市量能與避險效率，鞏固市場的領導地位。