戰略位置極佳！花旗按讚台散熱雙雄 預期持續受惠、目標價這樣看

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

花旗證券於最新「台灣電子零組件與設備產業」報告中指出，隨著熱設計功耗（TDP）不斷上升，AI伺服器正從氣冷轉向液冷，帶動單一機櫃產值提升，台廠中奇鋐（3017）、雙鴻（3324）處於極佳戰略位置，且目前估值仍被低估，因此重申「買進」，目標價分別為2055元、1525元。

花旗於日前報告中提到，預期2026年雲端服務廠（CSP）的投資成長率為24%，且隨著投資步伐的加速，加上超大規模業者為應對可見的企業需求而提前建置，以及數據層用量的增加，橫跨半導體、硬體及其他基礎設施的供應商皆將從中受惠。

花旗認為，隨人工智慧（AI）快速發展之下，所需消耗的功率不斷上升，為部分具備實證技術能力且擁有可擴充「非中國產能」的供應商創造機會。

花旗科技產業分析師劉瓊芳指出，散熱架構面臨結構性轉型，在更高的TDP和機櫃功率需求下，液冷技術對於GPU及未來的ASIC平台變得不可或缺，其中水冷板、冷卻液分配單元和分歧管為近期設計主流。

劉瓊芳認為，奇鋐方面，其透過在水冷板領域的領導地位以及在輝達、CSP的布局，提供最目前可見的穩健獲利，並且因為其跨GPU週期的專案連續性以及較低的執行風險，為台廠中的「首選」；雙鴻方面， RVL認證的通過和泰國廠產能的爬坡，則提供較高的獲利彈性。

