快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

台達電11月業績符合預期 法人看好明年 EPS 突破30元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台達電（2308）公布11月營收月減11.9%、年增37.9%，符合市場預期；法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長後，看好明年受惠於AI、Data Center領域需求成長，預估全年每股獲利（EPS）突破30元。

分析師表示，台達電11月四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%，雖多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長，預估第4季營收為1,563億元、季增4%。

此外，AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升；備用電源產品含UPS、BBU等，歸類於基礎建設。BBU Shelf絕大多數由Power Shelf廠商供應，所需要的電池模組則對外採購；BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應的品項有機會增加。

同時，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商。目前出貨以系統類的Sidecar為主，亦歸類於基礎建設；水冷散熱2024年營收比重低於1%，今年上半年為5%~6%，第3季提升至11%，預估2025年營收比重為8%。

台達電於AI資料中心電源、水冷散熱等產品市占率高，由於市場大，足夠支撐營運成長，後續將以技術與產品迭代等優勢，守住既有市占下，預估今年EPS23.8元、明年進一步成長至32.9元。。

營收 台達電

延伸閱讀

台達電投入ESG屢獲台灣企業永續獎 鄭崇華當「樂之者」思維更貼近孔子

2026年ASIC搶地盤 台積電、鴻海等添利多

投顧觀點／第一金黃詣庭 逢低撿便宜

投顧觀點／華南呂仁傑 挑電源、軍工

相關新聞

台股價穩量縮 將在短均附近整理 補量站回5日線後仍有望挑戰歷史高點

上周五台股價漲量縮，短線守住10日線，但未能突破5日線，加上成交量萎縮，法人指出，短線將在5日線與10日線之間震盪，波段...

金控配息大禮包 存股族快卡位 台新新光、玉山等股利看增

13家金控前11月稅後純益共5,309億元，為史上同期第三高，根據各家金控最新釋出的股利方向，包括台新新光金、玉山金、第...

金控明年配息殖利率 法人估平均4%

市場對2026年金控現金股利配發率轉向樂觀，根據目前市場預估，明年金控配發今年獲利的現金股利配發率平均約59.19%，高...

投顧觀點／第一金黃詣庭 逢低撿便宜

2025年即將過去，2026年將登場。第一金投顧董事長黃詣庭指出，明年將是動盪、加速的一年。目前基期已高，明年將是強者恆...

投顧觀點／華南呂仁傑 挑電源、軍工

美、台股市通過12月FOMC會議考驗，配合聯準會出手為市場注入流動性，為西方耶誕行情與東方春節行情打下基礎。華南投顧董事...

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

台股昨（12）日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。