台股價穩量縮 將在短均附近整理 補量站回5日線後仍有望挑戰歷史高點

上周五台股價漲量縮，短線守住10日線，但未能突破5日線，加上成交量萎縮，法人指出，短線將在5日線與10日線之間震盪，波段支撐暫看10日線。不過，上周五美股四大指數全數收黑，且以費半指數下跌5.1%最重，恐對本周台股走勢形成壓力。

觀察上周五台股盤面結構，電子權值股量縮震盪，但櫃買指數沿5日均線墊升，盤面呈現多點開花，強勢股集中在無塵室工程、太陽能、記憶體、電線電纜、半導體封測材料與CPO等。

凱基投顧分析，上周台股跌破5日線，不過回測10日線有守，但上周五成交量萎縮，短線將在短期均線附近震盪，支撐暫看10日線。上周大盤創高後拉回，上漲217點，但周線仍守住所有均線，待量能回補且站回5日線，仍有望重新挑戰歷史高點28,568點。