快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

台股價穩量縮 將在短均附近整理 補量站回5日線後仍有望挑戰歷史高點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周五台股價漲量縮，短線守住10日線，但未能突破5日線，加上成交量萎縮，法人指出，短線將在5日線與10日線之間震盪，波段支撐暫看10日線。不過，上周五美股四大指數全數收黑，且以費半指數下跌5.1%最重，恐對本周台股走勢形成壓力。

觀察上周五台股盤面結構，電子權值股量縮震盪，但櫃買指數沿5日均線墊升，盤面呈現多點開花，強勢股集中在無塵室工程、太陽能、記憶體、電線電纜、半導體封測材料與CPO等。

凱基投顧分析，上周台股跌破5日線，不過回測10日線有守，但上周五成交量萎縮，短線將在短期均線附近震盪，支撐暫看10日線。上周大盤創高後拉回，上漲217點，但周線仍守住所有均線，待量能回補且站回5日線，仍有望重新挑戰歷史高點28,568點。

台股 短線 太陽能

延伸閱讀

Fed降息 台股攻3萬點

台股持穩 法人建議優先布局具備業績支撐與 AI 題材的族群

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

台股科技基金逢低布局 長線有賺頭

相關新聞

金控配息大禮包 存股族快卡位 台新新光、玉山等股利看增

13家金控前11月稅後純益共5,309億元，為史上同期第三高，根據各家金控最新釋出的股利方向，包括台新新光金、玉山金、第...

台股周線連三紅 壽險賣壓結束成結構性行情起點

加權指數12日上漲173點，收在28,198點，成交量約4,886億元。籌碼面部分，三大法人買超253.9億元，其中外資...

台股持穩 法人建議優先布局具備業績支撐與 AI 題材的族群

台股本周創高後拉回，仍守在28,000點之上，法人分析，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，權值股與中小股題材均有表現。...

金控明年配息殖利率 法人估平均4%

市場對2026年金控現金股利配發率轉向樂觀，根據目前市場預估，明年金控配發今年獲利的現金股利配發率平均約59.19%，高...

投顧觀點／第一金黃詣庭 逢低撿便宜

2025年即將過去，2026年將登場。第一金投顧董事長黃詣庭指出，明年將是動盪、加速的一年。目前基期已高，明年將是強者恆...

投顧觀點／華南呂仁傑 挑電源、軍工

美、台股市通過12月FOMC會議考驗，配合聯準會出手為市場注入流動性，為西方耶誕行情與東方春節行情打下基礎。華南投顧董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。