快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

AI 資料中心加持「 這檔重電股」 法人：營運增溫、訂單接不完

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

華城（1519）受惠AI資料中心需求強勁，預估明年相關營收比重達10%，因此公司積極擴充產能，預估滿載後將可增加65%產能。法人指出，看好美國變壓器市場龐大需求，加上資料中心、電廠新建使供不應求情況更加嚴峻，且價格漲幅將持續。另一方面，資料中心及產能給與更加明確展望，目前訂單已達2028年。

法人機構表示，資料中心建置核心瓶頸在於穩定電力供應，且在電力供應不足情況，美國將釋出更多電廠新建計畫以滿足資料中心龐大用電量，大幅推升變壓器需求，即便國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口。

華城目前已取得Stargate一期訂單，但在交期因素下，2025年AI資料中心營收占比低於5%，惟AI相關訂單已逾120億元，預估明年該比重將達10%以上。另一方面，因資料中心建置對交期更加敏感，加上新供應商認證需耗費大量時間，法人認為，目前客戶傾向使用既有供應商，將進一步提高市場進入門檻。在此高度供不應求背景下，變壓器價格將持續走升，而華城將成為最主要受惠者。

法人預估，隨外銷比重提升，加上中高壓變壓器新產能開出，變壓器漲價幅度亦將延續，故上修2026年至2027年營收預估至321億元、389億元，毛利率 41.9%、42.9%。由於目前出貨訂單仍需與客戶分攤30%至40%關稅成本，上調費用率假設，預估營益率26.3%、29.2%。推估每股純益（EPS）為21.80元及29.10元。

美國 營收

延伸閱讀

路透：憂以加薩作為 拜登時期美情報圈曾中斷情資

澤倫斯基：將在柏林會晤美國與歐洲代表

民主剛果叛軍M23奪邊境重鎮 美國務卿矢言採取行動

美軍敘利亞遇襲3人喪命 川普揚言報復伊斯蘭國

相關新聞

金控配息大禮包 存股族快卡位 台新新光、玉山等股利看增

13家金控前11月稅後純益共5,309億元，為史上同期第三高，根據各家金控最新釋出的股利方向，包括台新新光金、玉山金、第...

台股周線連三紅 壽險賣壓結束成結構性行情起點

加權指數12日上漲173點，收在28,198點，成交量約4,886億元。籌碼面部分，三大法人買超253.9億元，其中外資...

台股持穩 法人建議優先布局具備業績支撐與 AI 題材的族群

台股本周創高後拉回，仍守在28,000點之上，法人分析，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，權值股與中小股題材均有表現。...

金控明年配息殖利率 法人估平均4%

市場對2026年金控現金股利配發率轉向樂觀，根據目前市場預估，明年金控配發今年獲利的現金股利配發率平均約59.19%，高...

投顧觀點／第一金黃詣庭 逢低撿便宜

2025年即將過去，2026年將登場。第一金投顧董事長黃詣庭指出，明年將是動盪、加速的一年。目前基期已高，明年將是強者恆...

投顧觀點／華南呂仁傑 挑電源、軍工

美、台股市通過12月FOMC會議考驗，配合聯準會出手為市場注入流動性，為西方耶誕行情與東方春節行情打下基礎。華南投顧董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。