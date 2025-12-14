AI 資料中心加持「 這檔重電股」 法人：營運增溫、訂單接不完

華城（1519）受惠AI資料中心需求強勁，預估明年相關營收比重達10%，因此公司積極擴充產能，預估滿載後將可增加65%產能。法人指出，看好美國變壓器市場龐大需求，加上資料中心、電廠新建使供不應求情況更加嚴峻，且價格漲幅將持續。另一方面，資料中心及產能給與更加明確展望，目前訂單已達2028年。

法人機構表示，資料中心建置核心瓶頸在於穩定電力供應，且在電力供應不足情況，美國將釋出更多電廠新建計畫以滿足資料中心龐大用電量，大幅推升變壓器需求，即便國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口。

華城目前已取得Stargate一期訂單，但在交期因素下，2025年AI資料中心營收占比低於5%，惟AI相關訂單已逾120億元，預估明年該比重將達10%以上。另一方面，因資料中心建置對交期更加敏感，加上新供應商認證需耗費大量時間，法人認為，目前客戶傾向使用既有供應商，將進一步提高市場進入門檻。在此高度供不應求背景下，變壓器價格將持續走升，而華城將成為最主要受惠者。

法人預估，隨外銷比重提升，加上中高壓變壓器新產能開出，變壓器漲價幅度亦將延續，故上修2026年至2027年營收預估至321億元、389億元，毛利率 41.9%、42.9%。由於目前出貨訂單仍需與客戶分攤30%至40%關稅成本，上調費用率假設，預估營益率26.3%、29.2%。推估每股純益（EPS）為21.80元及29.10元。