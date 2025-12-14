金控明年配息殖利率 法人估平均4%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

市場對2026年金控現金股利配發率轉向樂觀，根據目前市場預估，明年金控配發今年獲利的現金股利配發率平均約59.19%，高於今年配發的56.9%，法人表示，明年金控現金股息殖利率預估在3.5%~5%，平均在4.13%。

法人分析，以銀行為主的金控預料上繳股利持續成長，壽險因獲利相較去年下滑，預期股利也略有下滑，但整體金控現金股息殖利率平均可維持4%以上。

另外，法人提醒，12月仍有一定變數存在，例如壽險業是否在年底額外增加提存外匯價格變動準備金，都可能影響全年獲利表現。

展望2026年金控獲利，法人認為，台灣經濟成長率優於預期，包括進出口、民間消費及投資皆上修，有利銀行授信放款業務動能；加上銀行因應降息，調整存、放款結構，利差表現不看淡，並拉升美元存放比改善資金運用效率，預期核心業務淨利收有望穩健提升。

金控 年金 股利

