金控配息大禮包 存股族快卡位 台新新光、玉山等股利看增

13家金控前11月稅後純益共5,309億元，為史上同期第三高，根據各家金控最新釋出的股利方向，包括台新新光金（2887）、玉山金、第一金、華南金等明年配發今年營運成果的股利有望優於今年。

根據統計，包括中信金、玉山金、永豐金、第一金、華南金、合庫金等六家前11月已賺贏去年全年。

台新新光金總經理林維俊日前在法說會表示，今年獲利狀況不錯，預計明年股利只派發現金股利，且金額應該會比今年好，但最後仍要參考全年獲利、同業股利狀況向董事會建議，並由董事會拍板股利政策。

玉山金董事長黃男州指出，獲利提升，希望股利能隨之增加，未來會以現金股利為主，原則上會高於今年發放的1.2元現金股利，至於上升幅度多大，要等董事會做決定。

華南金總經理李耀卿指出，公司有獲利就回饋股東，可期待股利隨獲利成長增加，股利政策會考量業務成長、資本需求，也會考慮市場期待。

第一金表示，子公司銀行的資本三率已符合主管機關要求，因此預告明年現金股利配發率將拉高到六成以上水準，股利會以現金為主。市場預計，明年配發的現金股利會比今年高。

永豐金日前在第3季法說會表示，京城銀行併入永豐金控後，因京城銀法定盈餘公積已超過股本，加上普通股權益比率達20%，未來銀銀併後，有助提升銀行資本適足率，金控整體配發率有望進一步提升。

富邦金總經理韓蔚廷日前表示，股利政策會以現金為主，將考量整體業務發展需要及股東期望；國泰金財務長陳晏如也指出，綜合資本需求、市場狀況、同業股息殖利率後向董事會提報，維持具競爭力的股息殖利率。