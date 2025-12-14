投顧觀點／第一金黃詣庭 逢低撿便宜

2025年即將過去，2026年將登場。第一金投顧董事長黃詣庭指出，明年將是動盪、加速的一年。目前基期已高，明年將是強者恆強、波動加大、產業輪動快速的一年。看好的產業包含CPO、散熱、電力、高階晶片、以及夏天開踢世足賽相關的球鞋股。

首先明年最核心的仍然是台積電，不論是蓬勃發展的輝達（NVIDIA）GPU晶片、抑或是討論度高的Google TPU v7，甚至是AWS Trainium3、Meta MTIA或者是AI網路中心的各種ASIC晶片，除全面進入3奈米，記憶體（HBM3e）是標配，水冷更是剛性需求，這些都是台積電的商機。

2026年3奈米滿載將推升獲利持續成長，目前台積電市值來到38.8兆元、占台股權重42%，未來兩、三年持續帶領台股上漲，年底的拉回是休息，明年很快市場重新布局，台積電（2330）又將引領一波多頭格局。

除台積電以外，AI相關也看好水冷、光通&CPO以及高階Power。水冷從目前的Micro-Channel Cold Plate（MCCP）走到下一代的Micro-Channel Lid （MCL），可以留意奇鋐、健策。

CPO與高階電源是未來將持續升級的零組件，2026年CPO將走向全面商用，相關公司包括上詮、波若威、聯亞，以及智邦等將持續受惠。此外，機櫃功率也持續上升，高階電供龍頭台達電、光寶等持續受此趨勢。記憶體受惠缺貨以及報價上漲，相關包含群聯、華邦電、南亞科、威剛等可以留意，目前市場看報價至少上漲到明年第1季。

整體來看，AI供應鏈仍是明年不變的主軸，雖然部分個股評價較高，但可等待拉回布局，包括台積電、鴻海、緯創、緯穎、奇鋐、台達電等。而明年AI的ASIC晶片將百花齊放各顯神通，跟AWS合作的世芯谷底即將過去，第1季也可以留意。

傳產方面，則是看好營建、製鞋以及生技產業。首先是明年中2026美加墨世界盃開踢，品牌廠Nike、Adidas、Hoka、On等正開始提早半年備貨，專做足球鞋的志強-KY，以及有新廠、新客戶的來億-KY，成衣廠儒鴻、聚陽明年也有表現機會。

生技股方面，美時藉由併購Alvogen，明年業績有望翻倍，獲利上看三個股本；保瑞也將陸續有三個大藥拿到藥證，並且近期宣布實施庫藏股。營建產業則是享有高配息、低基期題材，包含遠雄、華固、潤隆等可以留意。

綜合以上，隨著時間靠近年底，外資將開始放假，量縮不追高，而低基期的績優股將輪流補漲，近期可檢視部位汰弱留強，重新審視基本面，可趁這波回檔，重新布局低基期的績優股，拉回趁機撿紅包。

投資錦囊

道瓊指數再度創下新高表態，股市仍是多頭架構，近期年底量縮趁機拉回布局有回檔的績優股。高基期轉進低基期、2026年持續成長為兩大守則。紅包行情看好台積電、鴻海、台達電、散熱、光通訊、球鞋以及高殖利率個股。