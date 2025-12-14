投顧觀點／華南呂仁傑 挑電源、軍工

美、台股市通過12月FOMC會議考驗，配合聯準會出手為市場注入流動性，為西方耶誕行情與東方春節行情打下基礎。華南投顧董事長呂仁傑表示，積極情境下，2026年加權指數目標上看32,000點，預期大行情在第1季跟第4季，第2季跟第3季回檔機會比較高，選股重點落在2奈米、AI硬體與應用、電源、軍工。

12月FOMC會議決議降息1碼，聯邦基金利率下調至3.50%~3.75%。同時，SEP經濟預測顯示，2026年美國GDP轉強、失業率不變、通膨下滑，故點陣圖顯示，明年僅降息1碼。同時宣布，未來30天（自12月12日）計畫買入400億美元短債，為市場注入流動性。

此外，儘管點陣圖目前顯示2026年僅降息1碼，但若美國勞動力市場意外走弱，預期降息幅度將會進一步擴大。另一方面，現任聯準會主席鮑爾任期僅到2026年5月，不管最後所宣布新任聯準會主席為何人，此人高機率將配合川普對於低利率的要求。後續焦點將在12月16日，10月非農將併入11月非農一起公布。

台灣方面，主計總處最新預測，GDP全年上修至7.3%，不只是亞洲四小龍第一，更優於日本、美國、中國，創下15年來新高。亞洲開發銀行（ADB）將台灣2026年GDP成長率預測由2.3%調高為4.0%，1.7個百分點的調升幅度也是46個新興亞洲成員中最高。

預料2026年焦點將是2奈米、AI硬體／應用、電源、軍工。2奈米方面。台積電（2330）2奈米製程於第4季量產，預期2026年2奈米將快速成長，其所需的先進製程載具、光罩、特殊氣體、特用化學、再生晶圓有望進一步拉貨，相關概念股值得留意。

AI應用方面，美國商務部長近期傳與多家機器人行業高層會面，並表示對加速該行業發展的全力支持，川普政府可能在明年發布一項關於機器人的行政命令，可追蹤機器人所需的晶片、機器視覺、感測器、減速機等。輝達推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」，要透過AI視覺辨識等應用，打造「有常識」的自駕車，特斯拉預定明年4月德州奧斯汀廠生產自駕車CyberCab。

電源領域，大量AI基礎建設與AI伺服器規格升級，勢必帶來龐大的用電需求。能夠處理AI龐大用電需求的供應鏈 ( HVDC、BBU、MLCC ) ，甚至能夠創電、節電、儲電的業者，有機會脫穎而出。

軍工方面，台灣2026年將提出1.25兆元國防特別預算，為史上最大規模的特別預算，該筆預算將用在打造「台灣之盾」、採購各式無人載具以加速「擊殺鏈（kill chain）」、同時要打造「非紅」國防產業等三大面向。

投資錦囊

推測明年川普政府施政方向可能放在打壓油價、優化關稅等政策，以提升美國民眾購買力，有助美股表現。台股方面，在美國經濟穩健、美股偏多之下，台灣11月出口值再度改寫歷史，預計明年關鍵AI產業鏈將全面量產，台股有望再度刷新歷史新高。