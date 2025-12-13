台股周線連三紅 壽險賣壓結束成結構性行情起點

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數12日上漲173點，收在28,198點，成交量約4,886億元。籌碼面部分，三大法人買超253.9億元，其中外資現貨買超166.2億元，期貨淨空單減少1,976口至29,032口，期現貨同步偏多操作；投信買超13.4億元，自營商買超74.2億元。本周加權指數上漲217點，漲幅0.7%，周線連三紅。

永豐期貨指出，周五台股在美股盤後博通財報大幅擊敗預期、AI訂單能見度再度被確認，以及前一日美股V轉帶動風險情緒回溫的背景下收紅盤，台積電最後一盤拉升5元穩住指數。

盤面真正干擾投資人的實際上壓力主要來自壽險體系，這一波壽險賣股並非看壞基本面，而是制度逼出的被動調整，隨著2025年底前全面接軌IFRS 17與TW-ICS，股票若被歸類為FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量），未來即便賣出大賺也無法進損益、只能進資本公積，等於切斷過去靠處分股票美化EPS與可分配盈餘的模式，因此壽險選擇在制度切換前，盡快把帳上累積多年的未實現利得轉為今年的實現獲利，同時降低高風險係數股票比重，為明年開帳時的資本適足率預作準備。

永豐期貨分析，也因為這是制度性調整，賣壓不具方向性且有明確終點，並非對台積電、台達電或AI趨勢轉空，等這段過渡期結束，籌碼反而會更乾淨，而真正的結構性變化將落在制度完全上路後，壽險將不再有為了認列獲利而賣股的動機，資金配置會轉向耐久度高、現金流穩定、長期成長明確的公司，屆時目前被壓抑的績優股，反而具備中長期重新評價的條件，也就是會在明年由賣方轉向買方，可以預期1月將能延續多頭行情。

