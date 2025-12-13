快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

台股持穩 法人建議優先布局具備業績支撐與 AI 題材的族群

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股本周創高後拉回，仍守在28,000點之上，法人分析，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，權值股與中小股題材均有表現。不管是從基本面或資金面來看，大盤結構仍相對持穩，建議優先布局具備業績支撐與AI題材的族群，包括具長期成長趨勢主題，如 AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。

安聯投信台股團隊表示，台股維持新高，年底法人資金減碼，但第4季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察將公布的美國科技股財報，作為判斷記憶體景氣的重要指標。另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷指出，聯準會降息有助於台股維持長多格局，建議把握成長與穩健並重的布局策略把。布局方向上可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；以及受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

台股 降息 布局

延伸閱讀

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

美光將公布財報 資金卡位 記憶體族群滿血復活

台股科技基金逢低布局 長線有賺頭

就市論勢／光通訊、低軌衛星 聚光

相關新聞

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

台股昨（12）日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連...

兩樣情！本周電機機械股漲4.37％最猛 油電燃氣跌逾4.5％

根據臺灣證券交易所統計，12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較上周（12月5日）的27,980.8...

降息只是前戲？美財報周成最後關鍵 法人解析台股趨勢

受到美國科技股財報消息左右，12日台股多空交戰，早盤震盪開高後、盤中漲勢一度收斂，隨後在金融股帶量走揚以及重要權值股尾盤...

美光將公布財報 資金卡位 記憶體族群滿血復活

全球DRAM龍頭美光科技（Micron）向為記憶體產業重要風向球，即將在下周三公布最新財報，市場普遍預期美光財報將優於預...

華新轉讓華東3,000張股票

華新麗華昨（12）日公告，預定轉讓轉投資公司華東3,000張持股，脫售後持股尚有10.6萬張股票，交易期間自今年12月1...

電金推波 法人看好 加權指數拚新高

台股昨日多空交戰，在金融股帶量走揚以及重要電子權值股轉強帶動下，台股終場上漲一七三點，收在二八一九八點。其中金融指數達二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。