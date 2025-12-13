台股持穩 法人建議優先布局具備業績支撐與 AI 題材的族群

台股本周創高後拉回，仍守在28,000點之上，法人分析，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，權值股與中小股題材均有表現。不管是從基本面或資金面來看，大盤結構仍相對持穩，建議優先布局具備業績支撐與AI題材的族群，包括具長期成長趨勢主題，如 AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。

安聯投信台股團隊表示，台股維持新高，年底法人資金減碼，但第4季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察將公布的美國科技股財報，作為判斷記憶體景氣的重要指標。另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷指出，聯準會降息有助於台股維持長多格局，建議把握成長與穩健並重的布局策略把。布局方向上可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；以及受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。