電金推波 法人看好 加權指數拚新高

聯合報／ 記者何佩儒任珮云／台北報導

台股昨日多空交戰，在金融股帶量走揚以及重要電子權值股轉強帶動下，台股終場上漲一七三點，收在二八一九八點。其中金融指數達二三三五點，為近卅五年來的新高，法人看好資金行情持續，加權指數下周有望挑戰新高二八五六八點。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭等法人看法，國際股市氣氛穩定、美股偏多，資金面未見明顯緊縮，重要權值股持續表態，台股仍是多頭架構，有望再度刷新紀錄。

匯市與股市同步受到外資加碼帶動，新台幣兌美元盤中一度強升逾一角，惟央行尾盤進場調節，使匯價收在卅一點二○二元、升值六點六分，呈現股匯雙漲格局，單日成交量達十五點○四億美元。

匯銀人士指出，台灣匯市仍將呈現謹慎整理格局，後續須觀察外資是否持續回流及新任美國聯準會主席人選所帶來的政策訊號。

台股 外資

