美光將公布財報 資金卡位 記憶體族群滿血復活

全球DRAM龍頭美光科技（Micron）向為記憶體產業重要風向球，即將在下周三公布最新財報，市場普遍預期美光財報將優於預期，吸引資金提前卡位台廠記憶體族群。指標股華邦電（2344）股價昨（12）日一度亮燈漲停，終場上漲9%，成交量爆出54萬張，為台股昨天「成交王」，法人看好記憶體族群下周可望續旺。

從記憶體類股公布的11月營收即可看出，從上游晶片製造到下游模組廠商，幾乎全面繳出漂亮成績單。DRAM大廠南亞科單月營收突破百億元大關，模組廠創見11月營收年增達145.6%，顯示漲價效應發酵。加上美光財報公布在即，記憶體族群重啟漲勢，除華邦電股價逼近漲停，持續沿5日線墊升；南亞科、旺宏上漲3%，宜鼎、威剛、群聯等股價都重新站回月線。

法人分析，從供給面來看，市場預測DRAM供不應求到明年仍無解，NAND在資源排擠短期供給增加受限；需求面則受惠AI帶來存儲的需求。由於新一代的GPU架構紛紛採用高頻寬記憶體（HBM），原廠投入更多的資源在HBM，而且生產HBM對晶圓供應的消耗遠大於傳統的DDR5記憶體。HBM消耗更多晶圓供應，不僅影響DRAM與NAND的資本支出，更排擠產能，使供給更加嚴峻。

因此，投資人更加關注美光最新財報。法人表示，美光財報對全球記憶體產業動見觀瞻，其業績與展望將直接影響市場對記憶體景氣判斷，牽動相關個股走勢。分析師預期，美光最新財報有望再度優於預期，重點將觀察HBM產能是否已為明年鎖定價格，及資料中心對DRAM需求的持續性。