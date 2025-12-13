聽新聞
0:00 / 0:00

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股12日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點。聯合報系資料照
台股12日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點。聯合報系資料照

台股昨（12）日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連三紅；其中，金融類股指數衝高至2,335點，改寫近35年來新高。法人看好，資金行情持續，加權指數下周有望挑戰歷史高點28,568點。

受美國科技巨擘財報發布後股價變動牽引，本周電子權值股漲跌互見，資金快速輪動，權值占比較低的中小型股活蹦亂跳，金融股轉而躍居撐盤要角，尤其昨天大盤雖開高，但盤中漲幅收斂，尾盤國泰金（2882）、台新新光金都有大單敲進，加上台積電甩尾，拉抬漲點擴大，成為周線連三紅重要功臣。

台股第4季以來走勢、台股12日觀盤重點與後市展望
台股第4季以來走勢、台股12日觀盤重點與後市展望

昨天盤面最來勁的四大族群，除具漲價題材的記憶體股外，還有美國商務部長盧特尼克指台積電在美國投資將達 2,000億美元，激勵半導體設備、特化的「積友友」概念股，以及Space X有望明年掛牌消息激發低軌衛星族群重啟漲勢、傳出輝達下周將舉辦小型電力高峰會消息推升重電族群上漲。除產業題材外，時序將屆年底，集團作帳也是盤面吸金焦點，昨以華新集團動能最強。

三大法人昨同步站在買方，外資由賣轉買超166.2億元，大舉敲進華邦電、力積電、台新新光金等；投信買超13.4億元，連三買，合計52.8億元；自營商買超74.2億元。八大行庫逢高調節31.9億元。隨時間接近年底，外資本周買賣超交錯，但累計本周仍買254.5億元；投信本周五個交易日，有四天買超，近來多檔主動台股ETF將掛牌或募集，將為台股再添動能。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，美股等主要國際股市氣氛偏多，資金面未見明顯緊縮，加上在電子權值股震盪之際，金融股走勢轉強，有助台股維持多頭架構，並有望再度刷新歷史紀錄。

權值股 台新新光金 台股

延伸閱讀

美參議員籲黃仁勳作證　說明川普售中H200決策

美國啟動「川普金卡」簽證項目

過了川普還有一關！輝達對中出口H200挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證

台積電打槍…孫正義水晶計畫經磋商後大改 將在全美蓋「川普工業區」

相關新聞

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

台股昨（12）日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連...

兩樣情！本周電機機械股漲4.37％最猛 油電燃氣跌逾4.5％

根據臺灣證券交易所統計，12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較上周（12月5日）的27,980.8...

降息只是前戲？美財報周成最後關鍵 法人解析台股趨勢

受到美國科技股財報消息左右，12日台股多空交戰，早盤震盪開高後、盤中漲勢一度收斂，隨後在金融股帶量走揚以及重要權值股尾盤...

美光將公布財報 資金卡位 記憶體族群滿血復活

全球DRAM龍頭美光科技（Micron）向為記憶體產業重要風向球，即將在下周三公布最新財報，市場普遍預期美光財報將優於預...

華新轉讓華東3,000張股票

華新麗華昨（12）日公告，預定轉讓轉投資公司華東3,000張持股，脫售後持股尚有10.6萬張股票，交易期間自今年12月1...

電金推波 法人看好 加權指數拚新高

台股昨日多空交戰，在金融股帶量走揚以及重要電子權值股轉強帶動下，台股終場上漲一七三點，收在二八一九八點。其中金融指數達二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。