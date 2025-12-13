電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

台股昨（12）日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連三紅；其中，金融類股指數衝高至2,335點，改寫近35年來新高。法人看好，資金行情持續，加權指數下周有望挑戰歷史高點28,568點。

受美國科技巨擘財報發布後股價變動牽引，本周電子權值股漲跌互見，資金快速輪動，權值占比較低的中小型股活蹦亂跳，金融股轉而躍居撐盤要角，尤其昨天大盤雖開高，但盤中漲幅收斂，尾盤國泰金（2882）、台新新光金都有大單敲進，加上台積電甩尾，拉抬漲點擴大，成為周線連三紅重要功臣。

台股第4季以來走勢、台股12日觀盤重點與後市展望

昨天盤面最來勁的四大族群，除具漲價題材的記憶體股外，還有美國商務部長盧特尼克指台積電在美國投資將達 2,000億美元，激勵半導體設備、特化的「積友友」概念股，以及Space X有望明年掛牌消息激發低軌衛星族群重啟漲勢、傳出輝達下周將舉辦小型電力高峰會消息推升重電族群上漲。除產業題材外，時序將屆年底，集團作帳也是盤面吸金焦點，昨以華新集團動能最強。

三大法人昨同步站在買方，外資由賣轉買超166.2億元，大舉敲進華邦電、力積電、台新新光金等；投信買超13.4億元，連三買，合計52.8億元；自營商買超74.2億元。八大行庫逢高調節31.9億元。隨時間接近年底，外資本周買賣超交錯，但累計本周仍買254.5億元；投信本周五個交易日，有四天買超，近來多檔主動台股ETF將掛牌或募集，將為台股再添動能。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，美股等主要國際股市氣氛偏多，資金面未見明顯緊縮，加上在電子權值股震盪之際，金融股走勢轉強，有助台股維持多頭架構，並有望再度刷新歷史紀錄。