華新轉讓華東3,000張股票
華新麗華昨（12）日公告，預定轉讓轉投資公司華東（8110）3,000張持股，脫售後持股尚有10.6萬張股票，交易期間自今年12月15日起，至明年1月14日止。以華東昨日收盤54.6元計，轉讓價值約1.63億元。華新目前持有華東21.17%股份，持股10.9萬張，為華東第一大股東。
記憶體供不應求，帶動華邦電、華東近日股價大幅飆漲，昨日更寫新天價；大股東華新有望實現處分利益。華新線纜本業則受惠人工智慧（AI）推升電力需求急升，電網建設需求大增；加上倫敦金屬交易所（LME）銅價11日再寫新高，表現穩健。記憶體、線纜雙重加持下，華新集團業內、業外皆美。
華東為記憶體封測廠，近來記憶體價格大漲，母公司華邦電產能增加並規劃擴產，市場認為，華東亦有望承接更多封測訂單。華東今年前三季在業外加持下轉虧為盈，每股純益1.29元。
