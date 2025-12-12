就市論勢／光通訊、低軌衛星 聚光

經濟日報／ 廖炳焜（PGIM保德信高成長基金經理人）

盤面分析

台股昨（12）日走勢回穩，終場漲0.62%，上漲173點，收28,198點，本周台股周線連三紅，周漲0.78%，漲點217點，平均日均量4,995億元。12月第二周三大法人再度攜手回補台股，外資買超254.54億元，投信回補49.64億元，自營商買超172.78億元，三大法人本周合計加碼台股476.96億元。

聯準會12月如預期降息1碼，且將以每月400億美元買進國庫券，有助提升市場資金活水，台股近日高檔震盪，由於接近年底，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，看好晶圓龍頭大廠11月營收同期最佳、技術面維持相對強勢，且適逢外資開始休假，預期大盤將以盤堅震盪、類股輪動，中小型族群更具表現空間。

投資建議

不論從企業獲利或經濟數據來看，AI仍是台股投資主軸，且輝達及四大雲端業者發展趨勢，都是持續支撐AI產業成長動能，包括輝達的GPU走極致效能路線，能滿足AI任何任務，Google使用第六代TPU加速器和自研CPU，以達到降低自家資料中心電力與硬體成本，守住獲利能力，Meta同樣聚焦自製v2晶片達到降低成本目標，亞馬遜則是於第3季完成Trainium 3晶片流片，台灣IP廠商參與70%設計，包括晶圓代工龍頭3奈米製程、CoWoS先進封裝等。

台股多頭趨勢未歇，短線關注指數能否守在季線之上，選股不選市，布局中長線趨勢股，電子族群仍以AI供應鏈、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人為優先選擇，傳產則以特化、重電、塑化、紡織、金融等為主。

