一周熱門零股／0050、華邦電、台積電 交投火

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國聯準會降息、AI巨頭財報等多空因素，行情在創新高後於5日線上下游走，投資人在盤勢震盪之際以零股進場卡位，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及台積電、華邦電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，由於甲骨文財測不及預期，同時上調AI基礎設施資本支出，市場擔憂短期無法有效轉為收益，甲骨文股價重挫拖累科技股走弱，此外博通公布財報，營收、獲利皆超預期，並預告第1季AI晶片銷售將翻倍，但盤後股價走疲，將左右台股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、華邦電、台積電、鴻海、富邦科技、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、國巨*、緯創，交易量從1,725萬至346萬股，較上周增溫。

延伸閱讀

記憶體重奪外資青睞！華邦電、力積電分居買超前兩名 續賣超這檔ETF

三大法人回補255億元！台股周線連三紅 漲幅王搭太空梭飆47%

母子同貴！華新集團氣勢齊揚 華邦電、華東量價封王、華新漲逾5%

記憶體價飆！華邦電衝波段高登量價雙冠王 法人點名兩檔有作帳行情

相關新聞

電金發威 台股將戰新高！法人看好下周攻28,568歷史高點

台股昨（12）日在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連...

兩樣情！本周電機機械股漲4.37％最猛 油電燃氣跌逾4.5％

根據臺灣證券交易所統計，12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較上周（12月5日）的27,980.8...

降息只是前戲？美財報周成最後關鍵 法人解析台股趨勢

受到美國科技股財報消息左右，12日台股多空交戰，早盤震盪開高後、盤中漲勢一度收斂，隨後在金融股帶量走揚以及重要權值股尾盤...

美光將公布財報 資金卡位 記憶體族群滿血復活

全球DRAM龍頭美光科技（Micron）向為記憶體產業重要風向球，即將在下周三公布最新財報，市場普遍預期美光財報將優於預...

華新轉讓華東3,000張股票

華新麗華昨（12）日公告，預定轉讓轉投資公司華東3,000張持股，脫售後持股尚有10.6萬張股票，交易期間自今年12月1...

電金推波 法人看好 加權指數拚新高

台股昨日多空交戰，在金融股帶量走揚以及重要電子權值股轉強帶動下，台股終場上漲一七三點，收在二八一九八點。其中金融指數達二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。