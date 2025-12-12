一周熱門零股／0050、華邦電、台積電 交投火

台股本周焦點在於美國聯準會降息、AI巨頭財報等多空因素，行情在創新高後於5日線上下游走，投資人在盤勢震盪之際以零股進場卡位，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及台積電、華邦電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，由於甲骨文財測不及預期，同時上調AI基礎設施資本支出，市場擔憂短期無法有效轉為收益，甲骨文股價重挫拖累科技股走弱，此外博通公布財報，營收、獲利皆超預期，並預告第1季AI晶片銷售將翻倍，但盤後股價走疲，將左右台股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、華邦電、台積電、鴻海、富邦科技、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、國巨*、緯創，交易量從1,725萬至346萬股，較上周增溫。