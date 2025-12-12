兩樣情！本周電機機械股漲4.37％最猛 油電燃氣跌逾4.5％

根據臺灣證券交易所統計，12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較上周（12月5日）的27,980.89點上漲217.13點，漲幅約為0.78％；台灣50指數收盤為25,131.71點，較上周的24,921.85點上漲209.86點，漲幅約為0.84%；寶島股價指數收盤為31,455.01點，較上周的31,189.96點上漲265.05點，漲幅約為0.85％。

12月12日全體上市公司市場總值為新台幣91兆8,369.06億元，較上周（12月5日）市值91兆942.94億元增加7,426.11億元，增幅約為0.82％。

產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲4.37％為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌4.53％為最大，未含金融類指數上漲159.94點、漲幅約為0.65％，未含電子類指數上漲51.13點、漲幅約為0.27％，未含金融電子類指數下跌114.40點、跌幅約為0.83％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆4,951.78億元，全體上市股票成交金額為2兆3,414.71億元，股票成交量周轉率為2.90%，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類8,692.16億元、占全體上市股票交易金額37.12％。第二名電子零組件類4,610.72億元、占19.69％。第三名電腦及周邊設備類2,095.73億元、占8.95％。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類25.71％、第二名電子零組件類9.64％、第三名半導體類9.49％。

累計今年年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為95兆2,182.69億元，市場日平均成交金額為4,122.00億元，股票成交量周轉率為109.12％，股票日平均成交量周轉率為0.47％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）