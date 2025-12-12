路透：投資人看好台灣在AI供應鏈地位 台股可望續漲

儘管人工智慧（AI）泡沫疑慮在全球股市投下陰影，台灣股市強勁漲勢卻幾乎不見減弱跡象，凸顯股民對台灣在AI產業中的結構性優勢深具信心，券商也看好加權指數明年突破3萬點。

路透社報導，在AI晶片需求浪潮帶動下，台股已持續3年走揚，加權指數翻倍。如今外資擔憂全球AI類股價格已高估，台灣投資人卻仍興致勃勃投入自家股市。

分析師指出，這是由於投資人看好台灣居於AI供應鏈中的關鍵，地位獨特，因此即使AI產業競爭加劇，只會讓包括全球最大晶圓代工廠台積電在內的台灣企業受益。

目前AI泡沫疑慮的一大焦點，是美國巨頭輝達（Nvidia）能否維持其市場霸位，因為對手Google（谷歌）開發的張量處理單元（TPU）漸受重視，被視為可能比輝達的繪圖處理器（GPU）更划算的替代選項，兩者都是AI算力的基本元件。

然而就算兩熊相爭，對台灣而言是雙贏，因為無論在GPU或TPU的供應鏈當中，台灣都不可或缺。

另個推動台股走揚的力量來自企業獲利成長，使得本益比維持在合理的21倍左右，低於美國股市的那斯達克指數和日本股市的日經指數，顯示台股價格未因漲不停而顯得太貴。

統一投顧董事長黎方國便表示：「我們不擔心AI泡沫，我們對於目前股價水準感到安心。」

他指出，當今美股「科技7雄」（Magnificent 7）中有幾家公司的毛利率高達70%甚至更高，「這和網路泡沫時期不同，當時許多公司並沒有明顯獲利」。