路透：投資人看好台灣在AI供應鏈地位 台股可望續漲

中央社／ 台北12日綜合外電報導

儘管人工智慧（AI）泡沫疑慮在全球股市投下陰影，台灣股市強勁漲勢卻幾乎不見減弱跡象，凸顯股民對台灣在AI產業中的結構性優勢深具信心，券商也看好加權指數明年突破3萬點。

路透社報導，在AI晶片需求浪潮帶動下，台股已持續3年走揚，加權指數翻倍。如今外資擔憂全球AI類股價格已高估，台灣投資人卻仍興致勃勃投入自家股市。

分析師指出，這是由於投資人看好台灣居於AI供應鏈中的關鍵，地位獨特，因此即使AI產業競爭加劇，只會讓包括全球最大晶圓代工廠台積電在內的台灣企業受益。

目前AI泡沫疑慮的一大焦點，是美國巨頭輝達（Nvidia）能否維持其市場霸位，因為對手Google（谷歌）開發的張量處理單元（TPU）漸受重視，被視為可能比輝達的繪圖處理器（GPU）更划算的替代選項，兩者都是AI算力的基本元件。

然而就算兩熊相爭，對台灣而言是雙贏，因為無論在GPU或TPU的供應鏈當中，台灣都不可或缺。

另個推動台股走揚的力量來自企業獲利成長，使得本益比維持在合理的21倍左右，低於美國股市的那斯達克指數和日本股市的日經指數，顯示台股價格未因漲不停而顯得太貴。

統一投顧董事長黎方國便表示：「我們不擔心AI泡沫，我們對於目前股價水準感到安心。」

他指出，當今美股「科技7雄」（Magnificent 7）中有幾家公司的毛利率高達70%甚至更高，「這和網路泡沫時期不同，當時許多公司並沒有明顯獲利」。

相關新聞

AI供應鏈地位難撼動…台股明年將衝3萬點 未來一年可望再漲這麼多

儘管人工智慧（AI）泡沫化憂慮籠罩全球金融市場，台股漲勢仍幾乎沒有減速跡象。展望未來，台股加權指數明年上半年可望站上3萬...

記憶體重奪外資青睞！華邦電、力積電分居買超前兩名 續賣超這檔ETF

台股12日收28,198.02點，上漲173.27點，三大法人同步買超，外資買超166.24億元，記憶體重新回到外資大買...

兩樣情！本周電機機械股漲4.37％最猛 油電燃氣跌逾4.5％

根據臺灣證券交易所統計，12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較上周（12月5日）的27,980.8...

降息只是前戲？美財報周成最後關鍵 法人解析台股趨勢

受到美國科技股財報消息左右，12日台股多空交戰，早盤震盪開高後、盤中漲勢一度收斂，隨後在金融股帶量走揚以及重要權值股尾盤...

證券商負責人座談會落幕 證交所攜證商打造更優質資本市場

證交所於12月12日於台北喜來登大飯店舉辦「114年度證券商負責人業務座談會」，並邀請金管會主委彭金隆、金管會證期局長高...

上市櫃公司合計總市值98.88兆元 直逼百兆大關

台股本周上漲217.13點或0.78%，集中市場指數今天收在28198.02點，周線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上市...

