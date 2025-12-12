證券商負責人座談會落幕 證交所攜證商打造更優質資本市場

證交所於12月12日於台北喜來登大飯店舉辦「114年度證券商負責人業務座談會」，並邀請金管會主委彭金隆、金管會證期局長高晶萍蒞臨指導，另亦邀集證券周邊單位代表與會座談。會議間主管機關、證交所及證券周邊單位與證券商的董事長、總經理等負責人就證券市場發展趨勢、政策方向及監理重點等議題進行充分交流，現場逾百位業界負責人參與，迴響相當熱烈。

自82年起，證交所每年固定舉辦該盛會，彰顯主管機關及證交所對於證券商回饋意見高度重視，並戮力攜手證券商共同打造更優質的資本市場。

證交所董事長林修銘開場首先感謝全體證券市場參與者鼎力支持，使台股在市場制度持續精進，今年全球市場歷經震盪、美國關稅調整及國際政治局勢快速變化，台灣資本市場仍展現高度韌性與成長力道。加權指數屢創新高，上市櫃總市值截至11月底突破90兆元、居全球第8名，集中市場日均成交值達4,091億元，全體證券商截至10月底稅後淨利亦達876億元，顯示市場仍維持強勁活力，並感謝證券商長期深耕，共同支撐市場穩健發展。

為壯大資本市場並扶植新創，證交所持續優化「台灣創新板」。林董事長指出，10月份正式啟動「亞洲創新籌資平台」，不僅精進上市與交易制度並開放當沖，更鎖定各項前瞻產業，形塑完整的創新生態系，打造「亞洲的那斯達克」。在商品發展方面，ETF已成為推動市場成長的重要引擎。證交所今年開放主動式ETF與被動式多資產ETF掛牌，截至11月底，主動式ETF已有11檔，總資產規模已突破1,000億元，並成功吸引七家國際發行機構的商品進入台灣市場。

今年9月成功實現台日跨境ETF雙向掛牌，證交所並帶領投信業者拜訪日本資產管理公司，積極尋求雙邊合作，以引進更多優質的ETF商品。為發展台灣成為「亞洲資產管理中心」，高雄資產管理中心專區於7月正式揭牌，目前已有7家證券商取得試辦許可；9月證交所成立「亞洲資產管理中心推動辦公室」，提供業者與投資人一站式服務，期望吸引更多國際資金進入臺灣市場。

林董事長最後強調，證交所未來將持續協助優質企業掛牌、營造更彈性的籌資環境、發展多元商品以及深化國際合作，以最積極的態度推展各項政策。台灣資本市場的發展，需要主管機關的支持，證交所與券商共同努力、共同合作，打造更具韌性、更有活力的資本市場。

接著，金融監督管理委員會彭金隆主委於致詞時首先感謝證券商對資本市場的努力與付出，面對全球政經局勢變動，受惠於國內企業卓越的獲利能力與國際競爭力，台灣資本市場展現強大韌性。針對政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的目標，在「天時、地利、人和」條件齊備下，台灣擁有其獨特優勢，目前正是推動資產管理中心的最佳時機。彭主委指出，過去年輕人才嚴重傾斜於高科技產業，而台灣金融業正處於翻轉經濟的關鍵時刻，希望能吸引年輕人才加入，讓金融業成為未來台灣重要產業。

彭主委最後說明，金管會將於明年初提出「金融市場卓越發展計畫」，描繪未來金融業與資本市場的全新發展樣貌，並請各證券商負責人打破現有思維，不被過去業務範圍侷限，金管會將與證交所、櫃買中心全力配合，在確保安全的前提下，共同開創台灣資本市場的新局。

證券商公會理事長陳俊宏則代表業者致詞，陳理事長首感謝主管機關近年推動現股當沖降稅延長、鬆綁OSU規範等多項利多政策外，針對提升證券商競爭力提出實施「調升交割結算基金機動提撥增繳金額標準」緩衝期、提升證券商複委託及外匯服務功能、鬆綁證券商負債淨值倍數相關規定及證券市場建構常態合理的證交稅率等建議，期能壯大資本市場，全力助攻台灣成為亞洲資產管理中心。

本次座談會在眾多證券商負責人熱烈回應下圓滿落幕，許多寶貴建言主管機關、證交所及證券周邊單位代表均虛心傾聽並納入未來精進與研議項目。未來證交所將攜手證券業者及周邊單位共同邁向更優質、多元、國際化的資本市場。