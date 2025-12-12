聯準會三度調降利率 大幅上調經濟成長並啟動購債
本年度最後一場FOMC利率會議，儘管此前多位委員看法分歧，最終仍如市場預期降息一碼，政策利率降至3.50%至3.75%，同時宣布自12日起啟動每月400億美元的短債購買規模以維持充足存款準備金，為期約四個月，點陣圖顯示2026年及2027年利率降幅維持一碼。另外，本次聯準會再度上修了經濟成長預測。
玉山投信市場策略團隊主管葉家榮指出，聲明稿強調降息主要考量就業面出現軟化跡象，保留「美國經濟溫和擴張」，但移除「失業率保持低位」措辭修正為「失業率略微攀升」，而通膨方面則有部分上行風險，點陣圖及聲明皆顯示聯準會在完成三次降息後轉為審慎態度，暗示短期內聯準會將更偏向「觀察」數據為主。
葉家榮表示，本次FOMC利率會議即便未擴大未來降息預期，但經濟數據預估明顯較9月預估值更為樂觀，與過去認為「關稅帶來的風險將逐步淡化」一致，加上近期的消費數據及企業投資維持強勁，短期內經濟大幅下行的風險正在下降，展望明年資本市場仍相當有機會實現穩定擴張。
