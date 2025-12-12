上市櫃公司合計總市值98.88兆元 直逼百兆大關

快訊

中央社／ 台北12日電
台股上漲示意圖。圖／AI生成

台股本周上漲217.13點或0.78%，集中市場指數今天收在28198.02點，周線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣91兆8369億元，較上周增加約7426億元。

台灣上市櫃公司合計總市值為98.88兆元，距離百兆元大關只差咫尺，其中上櫃公司最新總市值為7兆470億元。

產業別指數方面，本周漲幅最大為電機機械類指數上漲4.37%，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌4.53%。其他未含金融類指數上漲159.94點，漲幅約0.65%；未含電子類指數上漲51.13點，漲幅約0.27%；未含金融電子類指數下跌114.40點，跌幅約0.83%。

本周全體上市股票成交金額為2兆3414億元，股票成交量周轉率2.90%。成交金額前3名產業為半導體類，成交金額8692.16億元，占全體上市股票交易金額比重37.12%；電子零組件類成交金額4610.72億元，占比19.69%；電腦及周邊設備類成交金額2095.73億元，占比8.95%。

本周成交量周轉率前3名產業則分別為玻璃陶瓷類25.71%，電子零組件類9.64%，和半導體類9.49%。

累計今年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為95兆2182億元，市場日平均成交金額4122.00億元，股票成交量周轉率109.12%，股票日平均成交量周轉率0.47%。

股票 半導體 市值 電子零組件

相關新聞

AI供應鏈地位難撼動…台股明年將衝3萬點 未來一年可望再漲這麼多

儘管人工智慧（AI）泡沫化憂慮籠罩全球金融市場，台股漲勢仍幾乎沒有減速跡象。展望未來，台股加權指數明年上半年可望站上3萬...

記憶體重奪外資青睞！華邦電、力積電分居買超前兩名 續賣超這檔ETF

台股12日收28,198.02點，上漲173.27點，三大法人同步買超，外資買超166.24億元，記憶體重新回到外資大買...

兩樣情！本周電機機械股漲4.37％最猛 油電燃氣跌逾4.5％

根據臺灣證券交易所統計，12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較上周（12月5日）的27,980.8...

降息只是前戲？美財報周成最後關鍵 法人解析台股趨勢

受到美國科技股財報消息左右，12日台股多空交戰，早盤震盪開高後、盤中漲勢一度收斂，隨後在金融股帶量走揚以及重要權值股尾盤...

證券商負責人座談會落幕 證交所攜證商打造更優質資本市場

證交所於12月12日於台北喜來登大飯店舉辦「114年度證券商負責人業務座談會」，並邀請金管會主委彭金隆、金管會證期局長高...

