上市櫃公司合計總市值98.88兆元 直逼百兆大關

台股本周上漲217.13點或0.78%，集中市場指數今天收在28198.02點，周線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣91兆8369億元，較上周增加約7426億元。

台灣上市櫃公司合計總市值為98.88兆元，距離百兆元大關只差咫尺，其中上櫃公司最新總市值為7兆470億元。

產業別指數方面，本周漲幅最大為電機機械類指數上漲4.37%，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌4.53%。其他未含金融類指數上漲159.94點，漲幅約0.65%；未含電子類指數上漲51.13點，漲幅約0.27%；未含金融電子類指數下跌114.40點，跌幅約0.83%。

本周全體上市股票成交金額為2兆3414億元，股票成交量周轉率2.90%。成交金額前3名產業為半導體類，成交金額8692.16億元，占全體上市股票交易金額比重37.12%；電子零組件類成交金額4610.72億元，占比19.69%；電腦及周邊設備類成交金額2095.73億元，占比8.95%。

本周成交量周轉率前3名產業則分別為玻璃陶瓷類25.71%，電子零組件類9.64%，和半導體類9.49%。

累計今年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為95兆2182億元，市場日平均成交金額4122.00億元，股票成交量周轉率109.12%，股票日平均成交量周轉率0.47%。