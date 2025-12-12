記憶體重奪外資青睞！華邦電、力積電分居買超前兩名 續賣超這檔ETF
台股12日收28,198.02點，上漲173.27點，三大法人同步買超，外資買超166.24億元，記憶體重新回到外資大買名單，華邦電（2344）、力積電（6770）分居外資單日買超前兩名。不過，元大台灣50反1（00632R）則是連續兩個交易日都高居外資賣超第一名。
台股12日開高收高，台積電（2330）、DRAM雙雄、金控股領軍多頭上衝，加上部分衛星、封測概念股續強，大盤指數一度衝達28,272.06點，上漲247.31點。不過，緯穎（6669）、台達電（2308）、川湖（2059）等走弱，壓抑大盤漲勢，終場收在28,198.02點，上漲173.27點。
三大法人買超255.23億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超166.24億元，投信買超14.78億元；自營商買超（合計）74.21億元，其中自營商（自行買賣）買超22.59億元、自營商（避險）買超51.62億元。
本周大盤指數一度寫下盤中28,568.02點、收盤28,400.73點的新高，累計本周上漲217.13點，漲幅0.78%，周線連三紅，三大法人本周買超476.95億元、連續第三周回補。
統計12日外資買賣超個股發現，外資買超華邦電91,882張最多，其次是買超力積電68,332張；買超前十名個股中，金融股占5檔，聯電（2303）也持續獲外資買超。不過，外資賣超元大台灣50反1達59,944張，已連續兩個交易日都是外資賣超第一名。
