快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

記憶體重奪外資青睞！華邦電、力積電分居買超前兩名 續賣超這檔ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

台股12日收28,198.02點，上漲173.27點，三大法人同步買超，外資買超166.24億元，記憶體重新回到外資大買名單，華邦電（2344）、力積電（6770）分居外資單日買超前兩名。不過，元大台灣50反1（00632R）則是連續兩個交易日都高居外資賣超第一名。

台股12日開高收高，台積電（2330）、DRAM雙雄、金控股領軍多頭上衝，加上部分衛星、封測概念股續強，大盤指數一度衝達28,272.06點，上漲247.31點。不過，緯穎（6669）、台達電（2308）、川湖（2059）等走弱，壓抑大盤漲勢，終場收在28,198.02點，上漲173.27點。

三大法人買超255.23億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超166.24億元，投信買超14.78億元；自營商買超（合計）74.21億元，其中自營商（自行買賣）買超22.59億元、自營商（避險）買超51.62億元。

本周大盤指數一度寫下盤中28,568.02點、收盤28,400.73點的新高，累計本周上漲217.13點，漲幅0.78%，周線連三紅，三大法人本周買超476.95億元、連續第三周回補。

統計12日外資買賣超個股發現，外資買超華邦電91,882張最多，其次是買超力積電68,332張；買超前十名個股中，金融股占5檔，聯電（2303）也持續獲外資買超。不過，外資賣超元大台灣50反1達59,944張，已連續兩個交易日都是外資賣超第一名。

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

外資 自營商 三大法人 華邦電 台股

延伸閱讀

三大法人回補255億元！台股周線連三紅 漲幅王搭太空梭飆47%

漲風吹向封測業！華東股價衝破天花板 華泰鎖漲停

母子同貴！華新集團氣勢齊揚 華邦電、華東量價封王、華新漲逾5%

記憶體價飆！華邦電衝波段高登量價雙冠王 法人點名兩檔有作帳行情

相關新聞

AI供應鏈地位難撼動…台股明年將衝3萬點 未來一年可望再漲這麼多

儘管人工智慧（AI）泡沫化憂慮籠罩全球金融市場，台股漲勢仍幾乎沒有減速跡象。展望未來，台股加權指數明年上半年可望站上3萬...

三大法人回補255億元！台股周線連三紅 漲幅王搭太空梭飆47%

台股12日開高收高，台積電（2330）、DRAM雙雄、金控類股扮演多頭主力，輔以部分衛星、封測概念股續強，拉抬大盤一度上...

證交所發布「CDP對應IFRS S2報告」 助企業接軌國際永續揭露

臺灣證券交易所為協助企業準備IFRS永續揭露準則中有關氣候議題之揭露，攜手全球最大環境資訊揭露平台CDP，以及其臺灣合作...

記憶體重奪外資青睞！華邦電、力積電分居買超前兩名 續賣超這檔ETF

台股12日收28,198.02點，上漲173.27點，三大法人同步買超，外資買超166.24億元，記憶體重新回到外資大買...

兆豐證券「兆好貸」祭出超優惠利率 歲末資金調度新選擇

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨聖誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台股反彈漲173點、收28,198點 挑戰五日線 台積電小漲10元

台股12日早盤以28,097點開出後，盤中狹幅震盪，終場收28,198點，上漲173點，漲幅0.62%，成交量4,748...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。