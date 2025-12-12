AI供應鏈地位難撼動…台股明年將衝3萬點 未來一年可望再漲這麼多

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
台灣AI供應鏈地位穩固，台股明年可望續漲。本報系資料照
儘管人工智慧（AI）泡沫化憂慮籠罩全球金融市場，台股漲勢仍幾乎沒有減速跡象。展望未來，台股加權指數明年上半年可望站上3萬點大關，未來一年預估將再漲7%。

在AI晶片需求浪潮帶動下，台股過去三年幾乎翻漲一倍。在外資擔憂AI概念股價位過高之際，台灣投資人仍持續熱切湧入市場。分析師指出，台灣投資人正押注台灣AI供應鏈樞紐的獨特地位，預期即使AI領域競爭不斷加劇，台積電等台灣企業也只會受益。

輝達能否維持市場主宰地位存在不確定性，是投資人對AI感到焦慮一大原因，Google張量處理單元（TPU）逐漸成為輝達繪圖處理器（GPU）潛在替代方案，而且成本效益較高。不過，這對台灣而言其實是雙贏，因為台灣在GPU和TPU供應鏈都扮演要角。

企業獲利成長也持續支撐台股上漲，目前台股本益比維持在21倍的合理水準，低於美國那斯達克和日本日經指數，意味這波漲勢未推升股市價位。統一投顧董事長黎方國說：「我們不擔心AI泡沫。」

黎方國預期台股明年上半年將站上3萬點，台積電、鴻海、台光電和其他AI供應鏈業者將帶領大盤上攻。高盛策略師則預估台股未來12個月可能觸及3萬200點，從目前水準再漲7%。

值得注意的是，在大盤指數今年不斷改寫歷史新高之際，外資持續撤出台股。交易所數據顯示，外資今年來已賣超價值新台幣5,338億元台股，延續2024年賣超約新台幣6,951億元的態勢。分析師指出，貿易不確定性、AI風險引發憂慮及投資人尋求落袋為安，是外資不斷流出原因，但整體而言外界仍對台股持樂觀看法。

英國倫敦資產管理公司Alquity副投資組合經理人卡德爾（Kieron Kader）說：「我們仍相信台灣是A供應鏈無可取代的一環…AI生態系與台積電關係密切，已打造難以複製的競爭護城河。」

