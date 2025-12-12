光通訊族群集體發威 法人看好明年將是光通訊元年

近期光通訊產業好消息頻傳，輝達（NVIDIA）Quantum-X矽光交換機延期四個月後終於準備推出，而博通的51.2T CPO交換器 Tomahawk 5-Bailly也即將量產，進而帶動台股光通訊供應鏈近期十分強勢，12日更是集體發威，統新（6426）、東典光電（6588）漲停鎖死，光聖（6442）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）皆有半根漲停板以上的漲幅，華星光（4979）、上詮（3363）則小漲2-3%。

法人指出，2026年將會是CPO元年，因為傳統可插拔式光模組面臨三大物理瓶頸：功耗過高、訊號損失嚴重、頻寬達到上限，而CPO技術正是解決這些問題的最佳解方，根據台積電（2330）法說內容，預計今年完成COUPE驗證，2026年將其作為CPO元件整合進CoWoS封裝，1.6T CPO產品進入量產階段。

根據產業研究機構調查，2023年CPO連接埠全球加起來僅有5萬個，2026年則將突破450萬個，成長幅度高達90倍，市場規模則從2024年的4,600萬美元跳增至2026年的35.1億美元，成長幅度十分驚人。