快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

光通訊族群集體發威 法人看好明年將是光通訊元年

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

近期光通訊產業好消息頻傳，輝達（NVIDIA）Quantum-X矽光交換機延期四個月後終於準備推出，而博通的51.2T CPO交換器 Tomahawk 5-Bailly也即將量產，進而帶動台股光通訊供應鏈近期十分強勢，12日更是集體發威，統新（6426）、東典光電（6588）漲停鎖死，光聖（6442）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）皆有半根漲停板以上的漲幅，華星光（4979）、上詮（3363）則小漲2-3%。

法人指出，2026年將會是CPO元年，因為傳統可插拔式光模組面臨三大物理瓶頸：功耗過高、訊號損失嚴重、頻寬達到上限，而CPO技術正是解決這些問題的最佳解方，根據台積電（2330）法說內容，預計今年完成COUPE驗證，2026年將其作為CPO元件整合進CoWoS封裝，1.6T CPO產品進入量產階段。

根據產業研究機構調查，2023年CPO連接埠全球加起來僅有5萬個，2026年則將突破450萬個，成長幅度高達90倍，市場規模則從2024年的4,600萬美元跳增至2026年的35.1億美元，成長幅度十分驚人。

光通訊 漲停

延伸閱讀

台股早盤開高走高漲逾200點站上五日線 台積電開盤上漲5元

景順投信：2026年經濟展望樂觀 看好這兩項資產

2026光通訊的光速時刻

光聖入股IET 攜手搶進矽光子

相關新聞

三大法人回補255億元！台股周線連三紅 漲幅王搭太空梭飆47%

台股12日開高收高，台積電（2330）、DRAM雙雄、金控類股扮演多頭主力，輔以部分衛星、封測概念股續強，拉抬大盤一度上...

證交所發布「CDP對應IFRS S2報告」 助企業接軌國際永續揭露

臺灣證券交易所為協助企業準備IFRS永續揭露準則中有關氣候議題之揭露，攜手全球最大環境資訊揭露平台CDP，以及其臺灣合作...

兆豐證券「兆好貸」祭出超優惠利率 歲末資金調度新選擇

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨聖誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台股反彈漲173點、收28,198點 挑戰五日線 台積電小漲10元

台股12日早盤以28,097點開出後，盤中狹幅震盪，終場收28,198點，上漲173點，漲幅0.62%，成交量4,748...

母子同貴！華新集團氣勢齊揚 華邦電、華東量價封王、華新漲逾5%

記憶體、線纜事業均旺，華新麗華集團股在12日成為盤面焦點。旗下華邦電（2344）、華東（8110）成12日台股量、價雙冠...

美系大行調升目標 穩懋、宏捷科、聯電入列

美系大行調升自主開發射頻（RF）semi：的穩懋（3105）、宏捷科（8086）及聯電（2303）三檔目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。