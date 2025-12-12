三大法人回補255億元！台股周線連三紅 漲幅王搭太空梭飆47%

台股12日開高收高，台積電（2330）、DRAM雙雄、金控類股扮演多頭主力，輔以部分衛星、封測概念股續強，拉抬大盤一度上漲247.31點、達28,272.06點；然而，緯穎（6669）、台達電（2308）、川湖（2059）等大型電子股走弱增添反壓，終場大盤漲點收斂至173.27點、報28,198.02點，成交值降至4,748.06億元，三大法人反手買超255.23億元。

累計本周，大盤指數除了寫下盤中28,568.02點、收盤28,400.73點雙新高之外，一周累計上漲217.13點、漲幅0.78%，周線連三紅，三大法人買超476.95億元、連續第三周回補。個股則以元晶（6443）搭上太空題材飆升47.51%奪冠。

法人指出，台股本周寫下盤中28,568.02點、收盤28,400.73點雙新高後，遭遇短線乖離修正，資金轉往中小型股，而時序年度作帳行情進入最後關鍵期，預期台股將呈現高檔震盪盤堅、類股輪動，建議低接不追高，布局以績優股與AI相關族群為首選。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超166.24億元，投信買超14.78億元；自營商買超（合計）74.21億元，其中自營商（自行買賣）買超22.59億元、自營商（避險）買超51.62億元。

統計12日成交值超過百億元個股有4檔，其中華邦電（2344）超車台積電登上冠軍寶座，並同步以54.1萬餘張大量拿下人氣王；股價方面，除尖點跌2.4%以外、其餘皆漲。依序為：華邦電396.4億元，股價漲9.06%、收74.6元；台積電326.12億元，股價漲0.68%、收1,480元；華東（8110）176.61億元，股價漲0.92%、收54.6元；尖點（8021）166.81億元，股價跌2.4%、收162.5元。