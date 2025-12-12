快訊

台股反彈漲173點、收28,198點 挑戰五日線 台積電小漲10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股12日早盤以28,097點開出後，盤中狹幅震盪，終場收28,198點，上漲173點，漲幅0.62%，成交量4,748億元，挑戰5日線失敗，台積電（2330）收1,480元，上漲10元。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，元晶（6443）、今國光（6209）、華泰（2329）、惠特（6706）、華邦電（2344）、洋基工程（6691）、國碩（2406）、華新（1605）、台虹（8039）、眾達-KY（4977）、光聖（6442）、昇達科（3491）、華城（1519）、亞翔（6139）、宜鼎（5289）、漢唐（2404）等

美國勞工部公布上周初領失業金人數暴增4.4萬至23.6萬人，創下疫情以來最大單周增幅，但經濟學家認為這主要反映年底季節調整困難，而非勞動市場實質惡化。另外美國商務部發布9月商品與服務貿易逆差縮窄10.9%至528 億美元，為2020年6月以來最低。

週四（11日）美股呈現漲跌互見，科技股受甲骨文財報拖累呈現相對弱勢，台積電ADR下跌1.45%。盤後晶片大廠博通公布2025會計年度第4季財報，無論是營收或獲利皆優於市場預期，並對本季釋出強勁展望，然盤後股價卻出現開高走低，下跌逾4%。

統一投顧表示，聯準會降息一碼，且從今日起將以每月400億美元買進國庫券有利於提升市場資金流動性；台股昨日創新高後遭遇短線乖離修正，資金轉往中小型股，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，預期台股高檔震盪盤堅、類股輪動。

操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。

台股 台積電

